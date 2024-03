TinyTrack, la nouvelle solution de tracking de Samea.

Samea est une société française qui propose des solutions de tracking . Présente au MWC24, l’entreprise présente TinyTrack, un nouveau traceur de la taille d’une carte mémoire Compact Flash.

Et si on vous offrait une solution ultra compacte capable de suivre quelqu’un ou un véhicule au travers d’une application et d’une connexion LTE-M cellulaire ? C’est ce que nous a présenté la société Samea sur son stand du MWC de Barcelone.

TinyTrack, une évolution encore plus compacte.

L’entreprise Samea n’en est pas à ses débuts dans le domaine. En effet, avant de lancer son TinyTrack, la marque propose déjà « ThinTrack » une sorte de petite plaque ( de la taille d’un iPod nano pour ceux qui se souviennent). Cette fois la marque revient avec une solution similaire, mais encore plus petite.

En effet, cette nouvelle solution baptisée TinyTrack a la taille d’une carte mémoire de type Compact Flash à savoir environ 42,8 mm x 36,4 mm. Elle reprend les mêmes caractéristiques que sa grande sœur à savoir une Communication LTE-M cellulaire, dotée d’une solution GPS basse consommation, des Antennes intégrées. Elle pourra être associée avec l’application smartphone au moyen d’une connexion sécurisée NFC.

Avec le TinyTrack, il vous sera donc possible de « placer un traceur » dans un sac à main, portefeuille, la boite à gant d’une voiture…Pour ce qui est de recharger le TinyTrack, cela pourra être fait au travers d’un chargeur à induction sans fil.

Un dispositif qui pour certains leur ferait penser à un AirTag d’Apple à la différence près que le TinyTrack passe par une communication LTE-M cellulaire.