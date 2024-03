Ryder One : un portefeuille cryptographique sans stress pour tous.

La société Ryder propose Ryder One. Ce petit boitier doté d’un écran a pour objectif d’intéresser tous les amateurs de Bitcoin ou de crypto en général en proposant un portefeuille crypto physique décentralisé.

Le Bitcoin et la cryptomonnaie font l’actualité maintenant depuis un peu plus de deux ans. Et pour cause, ce qui était au départ pour certains un marché de niche, une idée de monnaie décentralisée loufoque est devenu un poids lourd.

Ryder One : un portefeuille crypto sans contact.

Avec ce Ryder One, la société propose une nouvelle solution de portefeuille électronique pour tous les possesseurs de cryptomonnaie qui veulent s’affranchir des plateformes centralisées et avoir leur cryptomonnaie à portée de main physiquement dans un portefeuille numérique.

Ce nouveau portefeuille crypto entend proposer une solution qui évite à son utilisateur de devoir retenir des mots de passe pour sécuriser son crypto wallet. De fait, le Ryder One passe par une application sur smartphone et un token NFC.

Pas de Bluetooth, de Wi-Fi, juste du NFC.

Vous avez très certainement déjà entendu cette histoire d’un investisseur de crypto qui avait acheté des crypto à ses débuts, qui les amis sur un portefeuille crypto physique et qui ne se souviens plus de son mot de passe. Un comble, car cette personne est millionnaire vu l’explosion du prix du bitcoin.

Avec le Ryder One, la société du même nom « Ryder » propose une solution tout aussi sécure, mais plus simple. En effet, avec le Ryder One, pas de mot de passe à retenir, ou un code à enregistrer sur une plateforme.

A relire : Carte sans contact Tangem, un portefeuille crypto sans fil ! Tangem propose un nouveau Crypto Wallet qui se présente sous la forme d’une carte de crédit. Avec cette solution de Crypto Wallet, l’entreprise propose une autre alternative à tous ceux qui investissent…

Le verrouillage et déverrouillage de votre portefeuille crypto se fait directement depuis un TAG NFC. Comme le montre la société, il vous suffira d’associer votre portefeuille crypto à votre téléphone via l’application via NFC et ensuite avec un tag NFC pour que le Ryder One et ses crypto qu’il contient soit accessibles pour toute transaction.

Le Ryder One est en outre doté d’un écran qui vous donne accès à vos données crypto. LA marque souligne également le fait que grâce au tag NFC, en cas de perte de votre Ryder One, il vous sera possible de récupérer une sauvegarde en achetant un nouveau Ryder One et en le synchronisant avec l’application et le tag NFC.

Prix et Disponibilité.

Le Ryder One est annoncé actuellement à un prix de163€ au lieu de 230€ sur la plateforme IndieGogo