Garmin enrichit Outdoor Maps+ avec de nouvelles mises à jour

Le service Outdoor Maps+ de Garmin s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience cartographique encore plus complète. Cette mise à jour propose des cartes détaillées et de nombreuses informations additionnelles pour les utilisateurs de montres connectées et appareils portables compatibles.

Garmin, leader dans le domaine des technologies de navigation et de fitness, continue d’étoffer son catalogue avec cette mise à jour. La marque élargit son offre en améliorant les données disponibles dans son service Outdoor Maps+.

Outdoor Maps+ : des cartes détaillées et enrichies

La gamme de Garmin s’agrandit avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans Outdoor Maps+. Ce service propose désormais des cartes matricielles topographiques très détaillées, notamment pour la France et la Suisse. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à des informations essentielles pour la navigation, comme les pistes et sentiers, les zones de camping, et les points d’intérêt. La marque développe son assortiment en répondant aux besoins des aventuriers et amateurs de plein air.

Par ailleurs, le nouvel ombrage du relief étendu permet une visualisation améliorée des modifications d’altitude et des spécificités du terrain. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans de nouvelles régions d’Europe, comme l’Estonie, la Lettonie, la Slovaquie et la Suède.

Points Patrimoine et autres ajouts pour les États-Unis

Pour les utilisateurs américains, Garmin diversifie ses collections avec de nouveaux ajouts dans Outdoor Maps+. Les Points Patrimoine permettent de découvrir des sites historiques importants, tels que des châteaux, forts, phares, et lieux religieux. Ce contenu enrichit l’expérience de navigation en offrant des découvertes culturelles et historiques à travers le monde entier.

De plus, la marque étoffe son éventail de produits avec des fonctionnalités pratiques comme la localisation des campings aux États-Unis et au Canada, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement un endroit pour passer la nuit et de vérifier les infrastructures disponibles. En complément, les points DeLorme® Atlas & Gazetteer mettent en avant les points d’intérêt naturels, comme les montagnes, les cascades, et les zones de loisirs populaires aux États-Unis.

Compatibilité LTE et couverture des bâtiments

La marque introduit de nouvelles références dans Outdoor Maps+ avec l’ajout d’une couverture voix LTE pour les utilisateurs américains. Ce calque cartographique affiche les zones de couverture des principaux opérateurs, notamment Verizon, AT&T, UScell, et T-Mobile. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mieux planifier leurs itinéraires en fonction de la couverture réseau disponible, offrant ainsi plus de sécurité et de praticité lors de leurs déplacements.

Par ailleurs, Garmin ajoute de nouveaux modèles de cartes avec un calque des bâtiments en 2D, permettant de visualiser l’empreinte des bâtiments dans les régions des États-Unis, du Canada, du Mexique, et de l’Amérique centrale et des Caraïbes. Cette fonctionnalité aide à mieux situer les utilisateurs lors de leurs trajets ou à planifier des itinéraires précis.

Date de sortie et prix de la mise à jour Outdoor Maps+

La mise à jour de Outdoor Maps+ est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de Garmin disposant d’appareils compatibles. Le service est proposé via un abonnement annuel au tarif de 59,99 €. Les utilisateurs actuels peuvent accéder à ces nouvelles fonctionnalités en activant les mises à jour automatiques sur leur appareil, soit via l’application Garmin Connect™, soit en utilisant le logiciel Garmin Express™.

Récapitulatif technique

Cartes matricielles topographiques : cartes détaillées avec pistes, sentiers, zones de camping, et points d’intérêt (France et Suisse).

: cartes détaillées avec pistes, sentiers, zones de camping, et points d’intérêt (France et Suisse). Ombrage du relief étendu : visualisation des modifications d’altitude dans de nouvelles régions européennes.

: visualisation des modifications d’altitude dans de nouvelles régions européennes. Points Patrimoine : découverte de sites historiques comme des châteaux et phares dans le monde entier.

: découverte de sites historiques comme des châteaux et phares dans le monde entier. Localisation des campings : informations sur les campings disponibles aux États-Unis et au Canada.

: informations sur les campings disponibles aux États-Unis et au Canada. Points DeLorme® Atlas & Gazetteer : localisation des sites naturels et activités de loisirs aux États-Unis.

: localisation des sites naturels et activités de loisirs aux États-Unis. Couverture voix LTE : calque cartographique des zones de couverture pour les opérateurs américains.

: calque cartographique des zones de couverture pour les opérateurs américains. Calque des bâtiments en 2D : couverture des bâtiments dans les régions des Amériques et des Caraïbes.

