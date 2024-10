Streaming Box Plus : La nouvelle box de streaming par Thomson

Thomson enrichit son offre de produits avec l’arrivée de la Streaming Box Plus. Cette box de nouvelle génération propose des fonctionnalités avancées pour faciliter l’expérience de divertissement à domicile.

La marque Thomson, bien connue dans le secteur de l’électronique grand public, étoffe son catalogue en présentant la Streaming Box Plus 270, combinant technologie innovante et services intégrés.

Contrôle vocal sans télécommande : la magie de la Streaming Box Plus

La Streaming Box Plus de Thomson est dotée de microphones intégrés pour une reconnaissance vocale précise et d’un haut-parleur qui permet une réponse instantanée, même lorsque le téléviseur est éteint. Pour naviguer sur la télévision, contrôler vos applications ou gérer des dispositifs connectés Google Home, il suffit de dire « Hey Google ». Plus besoin de télécommande, que ce soit dans le salon ou la cuisine, la Streaming Box Plus est toujours prête à assister l’utilisateur.

A relire : Test : Thomson Smart TV Hey, les amateurs de tech et de voyages, accrochez vous ! Aujourd’hui, on part à la découverte du dernier bijou de chez Thomson Smart TV : un téléviseur 24 pouces ultra-compact, parfait…

Un accès à l’univers Google TV

Fonctionnant sous Google TV, la Streaming Box Plus 270 offre accès à une vaste bibliothèque de plus de 400 000 films, émissions et séries. Le système réunit tout le contenu en streaming sur un écran unique, simplifiant ainsi la recherche sans avoir à changer constamment d’application. Avec Google Cast, il est également possible de diffuser aisément le contenu de votre smartphone ou tablette directement sur votre télévision.

Performances techniques : rapidité et connectivité au rendez-vous

Le modèle Streaming Box Plus 270 de Thomson est équipé d’un processeur Cortex-A55 associé à un puissant chipset X4, de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage. Ces caractéristiques assurent une navigation fluide et un chargement rapide des applications. La box dispose de diverses connectivités incluant HDMI, USB-A 3.0, Ethernet, et Wi-Fi 6 pour une diffusion stable et rapide.

Immersion cinématographique : Dolby Vision et Dolby Atmos

Outre le contrôle vocal, la Streaming Box Plus 270 de Thomson ne fait aucun compromis sur la qualité de l’image et du son. Supportant une résolution jusqu’’à 4K Ultra HD, elle intègre les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience immersive, digne d’une salle de cinéma à domicile.

Disponibilité et prix de la Streaming Box Plus

La nouvelle Streaming Box Plus 270 de Thomson est déjà disponible sur Amazon ainsi que chez les principaux revendeurs d’électronique. Elle est proposée au prix indicatif de 129,00 €.

Récapitulatif technique

Nom du produit : Streaming Box Plus

Numéro de modèle : 270

Prix : 129,00 €

Système d’exploitation : Google TV OS (accès à plus de 400 000 films, émissions et séries)

(accès à plus de 400 000 films, émissions et séries) Contrôle vocal mains libres avec Google Assistant

Fonctionnalité Find My Remote

Résolution supportée : jusqu’’à 4K (3840 x 2160 pixels)

Technologies Dolby Vision & Dolby Atmos

& Télécommande Bluetooth avec boutons de raccourci

Garantie : 3 ans

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.