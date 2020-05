L’IFA 2020 de Berlin aura bien lieu en septembre !

Alors que bon nombre de nos confrères annonçaient que le salon de Berlin IFA 2020 n’aurait pas lieu, les organisateurs viennent d’annoncer qu’il y aura bien un salon IFA 2020 pour septembre. Un salon physiquement présent, mais avec un nouveau concept !

L’annonce a été faite par les organisateurs eux-mêmes qui nous ont annoncé par mail que l’IFA 2020 aura bien lieu. Dirk Koslowski, directeur de l’évènement s’est même exprimé sur le sujet dans un Tweet. Un salon qui devrait cependant être présenté avec un nouveau concept.

IFA 2020, le premier salon après Covid-19 !

Ainsi, le directeur de l’IFA, Dirk Koslowski est avant tout fière de pouvoir dire que son salon sera le premier salon à ouvrir ses portes après la pandémie du Covid-19. Un salon qui est un événement « grand public » souvent attendu à la fois par les journalistes et aussi le public avouons-le bien souvent allemand.

Un salon qui si au départ il était axé avant tout sur l’audio-vidéo s’est élargi au high-tech. Et pour cause, désormais le Bluetooth, le WiFi sont étroitement liés à nos smartphones, mais aussi aux produits audio grand public.

Attention, cependant, le salon s’il ouvrira ses portes va proposer un nouveau concept cette année. Un concept sur lequel travaillent depuis des mois les organisateurs et qu’ils devraient présenter d’ici peu à la presse.

5000 personnes, mais pas une de plus ?

En effet, il faudra voir comment va s’organiser le salon qui doit faire face à une réglementation stricte de la part de l’état allemand. Effectivement, comme pour la plupart des pays, l’Allemagne interdit tous les événements qui rassemblent plus de 5000 personnes.

Or, si vous avez déjà suivi nos différents voyages à l’IFA, vous savez que ce show est immense. En effet le « Messe » ne comporte pas moins de 27 Hall.

Quelles seront les pistes de ce nouveau concept ? Pour le moment ce n’est encore que pure spéculation. Cependant on pourrait suggérer que dans un premier temps, le salon ouvrira ses portes certains jours uniquement à la presse. On pourrait même supposer que le salon n’ouvre pas du tout ses portes au grand public. Ce qui serait dommage, car il reste l’un des rares salons accessibles au grand public.

On peut aussi supposer que les exposants ne pourront avoir droit qu’à un certain quota de personnel. En outre, on pourrait imaginer que le salon soit scindé en plusieurs parties. Et que les pass triés sur le volet ne donneraient accès au salon aux journalistes uniquement certains jours. Par exemple, notre pass nous donnerait accès le 1er jour à seulement les halls allant de 1 à 10, et ainsi de suite…

Toutefois, cela n’est encore que de la spéculation. Pas de manique, nous vous fournirons plus d’informations dès que nous les recevrons.