Nothing Ear (3) : l’annonce officielle des nouveaux écouteurs est fixée au 18 septembre à 14h

Les fans de la marque londonienne vont pouvoir cocher la date dans leur agenda : les Nothing Ear (3) seront officiellement dévoilés le jeudi 18 septembre à 14h00. Une annonce très attendue par les amateurs de son sans fil et de design épuré.

Lancée en 2021, Nothing s’est rapidement imposée comme une marque tech pas comme les autres. Avec ses coques transparentes, son interface épurée et une vraie volonté de faire « autrement », elle a su fédérer une communauté fidèle.

Une date à retenir : 18 septembre à 14h

C’est désormais officiel : le 18 septembre à 14h, Nothing lèvera le voile sur les Ear (3), sa toute nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Cette annonce intervient après une année 2025 déjà bien remplie pour la marque, avec plusieurs lancements de smartphones et objets connectés.

Il faut dire que les Ear (3) sont attendus au tournant. Ils succèdent aux Ear (2) et aux Ear (a), lancés en 2024, et devraient marquer un vrai tournant pour Nothing dans l’univers de l’audio.

Pourquoi Ear (3) ?

C’est une petite info qui a son importance : les nouveaux écouteurs reviennent à une numérotation claire et logique. Après les Ear (1), Ear (2), puis les Ear et Ear (a), la marque a décidé d’écouter les retours de ses utilisateurs pour revenir à une logique simple : les Ear (3), tout simplement.

Un choix assumé, qui s’inscrit dans une volonté de rendre l’offre plus lisible, surtout pour celles et ceux qui découvrent la marque.

Un design transparent qui reste la marque de fabrique

Si Nothing reste fidèle à ses habitudes, on peut s’attendre à retrouver ce qui a fait son succès : un design transparent, reconnaissable au premier coup d’œil. Pas encore de visuel officiel, mais la promesse d’un style toujours aussi minimaliste, avec sans doute quelques améliorations sur le confort et l’ergonomie.

Les anciens modèles avaient déjà séduit par leur look original, très différent des écouteurs classiques.

Quelles nouveautés techniques ?

Rien n’a encore filtré sur les fiches techniques, mais on peut faire quelques suppositions. Les Ear (3) devraient logiquement proposer :

une meilleure réduction de bruit ,

une autonomie renforcée ,

et une qualité sonore revue à la hausse.

Les précédents modèles intégraient déjà des technologies comme le codec LHDC et la certification Hi-Res Audio. La version 3 pourrait pousser encore plus loin la précision et la stabilité audio.

Un lancement bien calé avant les fêtes

La période de lancement n’est pas choisie au hasard. Avec une annonce prévue mi-septembre, les Ear (3) devraient arriver à temps pour les achats de fin d’année. Une fenêtre idéale pour séduire un public large, qu’il s’agisse de tech-lovers ou d’utilisateurs à la recherche d’écouteurs fiables, sans prise de tête.

Bref, si vous attendiez le bon moment pour changer de paire, c’est peut-être celui-là.

Récapitulatif technique (informations anticipées ou probables) :

Nom du modèle : Nothing Ear (3)

Catégorie : écouteurs intra-auriculaires True Wireless

ANC : réduction de bruit active attendue

Autonomie : probable amélioration par rapport aux Ear (2)

Codecs audio : probablement LHDC, Hi-Res Audio

Design : transparent, signature de la marque

Boîtier : format possiblement plus compact

Connectivité : Bluetooth 5.3 ou supérieur (non confirmé)

Positionnement : haut de gamme accessible

