ZTE Axon 40 Ultra : Ça y est disponible fin juin en Europe.

Pour ceux qui suivaient l’actualité du ZTE Axon 40 Ultra, le téléphone portable de ZTE qui proposait l’intégration de sa caméra frontale en dessous de l’écran, la nouvelle vient d’arriver.

ZTE fait partie des acteurs majeurs mondiaux dans le secteur de la téléphonie. La marque a d’ailleurs su conquérir le marché américain avant que celui-ci ne soit mis sur la liste noire quelques mois avant Huawei par l’état américain.

En outre, la marque est aussi un acteur majeur dans le monde des télécoms pour la fourniture d’équipement réseau. Alors quand ZTE sort un nouveau smartphone, la planète téléphone est toujours curieuse.

ZTE Axon 40 Ultra, un haut de gamme doté de qualité.

Ce nouveau venu chez le constructeur chinois tente de mettre toutes les chances de son côté pour séduire le grand public. Ainsi, on trouve un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 accompagné d’un GPU Adreno 730. Côté mémoire, le téléphone a droit à des configurations de type 8Go de mémoire vive pour 128 Go ou 256 Go de stockage ou 12 Go de mémoire vive pour 256 Go ou 512 Go de stockage. ZTE propose même une version 16 Go/ 1 To de stockage.

Pour ce qui est des technologies qui nous sont chères à savoir le sans fil, le ZTE Axon 40 Ultra est pour le moins bien équipé avec de la 5G, du Wi-Fi 6e avec les normes 802.11 a/b/g/n/ac/ax, du Bluetooth 5.2 avec support des codecs AD2P et LE et du NFC. Seule la charge par induction sans fil qi n’est pas présente et c’est bien dommage.

Une caméra sous écran, la spécificité de ce modèle.

Alors, ce nouveau venu reprend le concept mis en place par ZTE de proposer un écran totalement dépourvu de goutte d’eau, puce ou autre pour la caméra avant. Un écran de 6.8 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120Hz et qui supporte le HDR10+.

Mais surtout, une caméra sous écran de nouvelle génération de 16 MP. Effectivement, la spécificité de ce modèle c’est la caméra sous écran qu’intègre ZTE de sorte que vous avez un écran complet sans « trou » pour la caméra, « goutte d’eau » ou autre.

D’ailleurs concernant la caméra, ZTE annonce avoir intégré un nouveau système qui rend la caméra encore de meilleure qualité. Ainsi, la marque annonce avoir amélioré son IA et un nouvel algorithme qui vient affiner les pixels sur les photos, et ce en temps réel. Un algorithme que ZTE baptise « algorithme Selfie 3.0 ». À l’arrière de l’appareil on trouve un triple capteur de 64 MP aussi bien pour le capteur classique, que pour le grand angle que pour le troisième capteur.

Enfin dernier détail, mais non des moindres, celui de l’autonomie et de la batterie embarquée. Pour le coup ZTE s’est orienté pour ce ZTE Axon 40 Ultra vers une batterie au lithium de 5000 mAh et un système de charge par USB-C de type « Fast charging » de 65W et de la norme Quick Charge 4+.

Prix et Disponibilité.

Le ZTE Axon 40 Ultra sera disponible dès ce mois de juin, le 21 juin pour être précis. Il sera proposé au prix de €829 pour la version 8 Go+ 128 Go et €949pour la version 12Go + 256Go.