Plus de 3G pour le Royaume-Uni.

L’opérateur 3 UK vient d’annoncer sa volonté de couper son réseau 3G au Royaume-Uni pour au plus tard fin 2024. Une décision pour favoriser son réseau 4G et 5G.

Si à l’heure actuelle nous surfons pratiquement tous sur notre smartphone depuis la 4G, les réseaux 3G sont encore régulièrement sollicités et utilisés par les opérateurs. Toutefois la 3G semble désormais vouée à disparaitre.

Plus de 3G pour 3 UK d’ici 2024.

L’opérateur britannique a déclaré qu’i comptait faire « disparaitre » son réseau 3G des ondes anglaise pour la fin 2024. Un réseau qui avait été mis en place en mars 2003. Un choix lié à la demande et aux usages des clients. Ainsi, l’opérateur britannique souligne que sur cette dernière année passée, l’utilisation de la 5G par ses clients a fait un bon de plus de 300%. Dépassant notamment les requêtes 3G.

Un choix qui est notamment lié à différents facteurs. Ainsi, l’opérateur souligne que le nombre de clients investissant dans un téléphone mobile 4G/5G est de plus ne plus important et que désormais, les clients exploitant la 3G sont de moins en moins nombreux.

L’opérateur télécoms juge donc que c’est le moment pour lui d’aller de l’avant en investissant davantage dans la 4G et la 5G. tout en réduisant ainsi les couts d’entretien et de maintenance sur ses antennes et son réseau 3G. De plus, la 5G devrait devenir un acteur majeur dans le domaine des « smart cities » et dans le secteur de l’automobile également.

L’opérateur pense qu’il est donc plus judicieux d’investir dès maintenant ses ressources dans la consolidation de son réseau actuel 4G/5G et dans le déploiement futur de la 5G.

Il faut dire qu’actuellement les différents opérateurs européens et leurs états sont quelque peu à la traine en matière de déploiement de leur réseau 5G. Certains pays sont encore à l’heure de fournir les licences 5G aux enchères. Alors qu’en Chine et dans d’autres pays d’Asie, la 5G est bel et bien présente et effective.