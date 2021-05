Philips Hue compatible Matter.

Les produits Philips Hue bientôt conforment à « Matter », la nouvelle norme de connectivité pour les maisons intelligentes. C’est ce que vient de nous annoncer la marque par communiqué de presse.

Dans un souci d’être compatible avec le plus grand nombre de système et de solutions connectées, la branche « smart home » de Philips avec ses Philips Hue est en passe de faire certifier et rendre compatible ses ampoules connectées avec la nouvelle norme dédiée aux objets connectés « Matter ».

Avec l’arrivée du Wi-Fi et du Bluetooth, la domotique est devenue plus simple et plus accessible qu’auparavant. Un segment où on trouve des technologies sans fil comme le Zigbee ou le Zwave. Désormais, une nouvelle alliance est née pour mettre un peu plus d’homogénéité dans l’univers de l’IoT et de la domotique.

Connectivity Standards Alliance, vers une harmonie et « Matter ».

Ainsi, c’est désormais la « Connectivity Standards Alliance » alias CSA, qui gère tout cela et qui crée la norme « Matter ».

« Cette norme unificatrice de l’industrie offre une connectivité fiable et sécurisée, et constitue un label de qualité garantissant que les appareils fonctionneront ensemble de manière transparente, aujourd’hui et demain. Matter crée plus de connexions entre plus d’objets, simplifie le développement pour les fabricants et augmente la compatibilité pour les consommateurs. »

Nous confirme le CSA.

Philips Hue suit le mouvement !

La marque bien qu’avant-gardiste dans le domaine des ampoules connectées à toujours travaillé pour rendre ses ampoules connectées les plus compatibles possible. Ainsi, après avoir supprimé son bridge pour piloter les ampoules, une compatibilité avec IFTTT, cette fois Philips Hue devient compatible avec « Matter ».

Bref, le leader mondial de l’éclairage annonce aujourd’hui l’intégration du protocole Matter à l’ensemble des ampoules connectées, luminaires et accessoires connectés Philips Hue, existants ou à venir. Les solutions Philips Hue seront compatibles automatiquement grâce à une mise à jour logicielle du pont Philips Hue.

Philips souligne l’importance et la facilité de cette mise en place sur ses ampoules :

« Dès le lancement de Matter, le logiciel du pont Philips Hue, cœur du système d’éclairage contrôlant toutes les solutions d’éclairage intérieur et extérieur Philips Hue, sera simplement mis à jour automatiquement avec Matter ».

Il faut dire que Philips fait partie des membres du conseil d’administration de la Connectivity Standards Alliance.

Enfin, détail intéressant et important pour les utilisateurs et déjà possesseurs de Philips Hue, aucun paramètre configuré ne sera effacé lors de cette mise à jour et ils pourront continuer à utiliser leurs lampes comme si de rien n’était.