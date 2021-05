5G : Zoom sur les meilleurs smartphones de ce début d’année 2021

Après l’immense succès de la 4G, lancée officiellement en 2016, l’heure est à l’arrivée de la 5G. Déployée discrètement à l’automne 2020, cette dernière fait des débuts timides dans le monde de la téléphonie et des réseaux de télécommunications. Pourtant, certains smartphones sont d’ores et déjà équipés de cette technologie révolutionnaire. Voici le top 3 des meilleurs smartphones qui sont compatibles avec la 5G.

Nouveaux téléphones et nouveaux routeurs

Apple Iphone 12 Pro Max

Éternel rival du Samsung Galaxy, l’Iphone 12 Pro Max est le tout dernier modèle made in Apple. Avec sa puce 5G en mode Pro et sa nouvelle puce A14 Bionic, ce dernier-né de la prestigieuse firme américaine bat tous les records ! Son design parfaitement épuré, son célèbre écran rétina de 6,7 pouces et son appareil photo ultra-grand-angle en font un allié extraordinaire pour tous les passionnés de photographie.

Équipé d’un revêtement Ceramic Shield et totalement résistant à l’eau, ce beau bébé est le smartphone le plus robuste actuellement disponible sur le marché. Avec la 5G, la technologie sans-fil atteint des vitesses rivalisant avec le Wi-Fi. Téléchargez des fichiers volumineux, regardez des films HDR en streaming, le tout en étant constamment en mouvement. À lui seul, l’Iphone 12 Pro Max est une petite révolution.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Énième descendant de la prestigieuse gamme Galaxy, le S21 Ultra est l’un des meilleurs smartphones actuellement présents sur le marché. Pourvu d’un appareil photo 12 mégapixels et d’un objectif ultra-grand-angle, ce modèle présente une qualité de photo exceptionnelle, aussi bien de jour que de nuit. Vidéo capturées en 8K, processeur ultra rapide et écran le plus résistant du marché, le S21 propose la technologie 5G tout en assurant une journée complète d’autonomie de batterie.

Enfin, son dos élégant au fini mat permet d’éviter les traces de doigts disgracieuses.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Équipé de trois capteurs photo prodigieux et de la technologie 5G, le Mi 11 Ultra s’offre une vitrine plus que convaincante et se place dans le top 3 des smartphones haut de gamme de 2021. En plus de son étanchéité remarquable et de ses magnifiques finitions en céramique, le nouveau modèle de la marque chinoise est équipé d’un mini-écran arrière sur lequel vous pouvez consulter votre autonomie restante, la date et l’heure ainsi que vos notifications. En bref, un modèle de smartphone époustouflant qui s’approche dangereusement des deux géants de Samsung et Apple…