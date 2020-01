CES 2020 : Nanoleaf se lance dans la domotique.

La marque Nanoleaf qui propose des panneaux lumineux connectés annonce franchir un cap supplémentaire en matière de maison connectée avec sa nouvelle « Gamme Intelligente Nanoleaf ». Ainsi désormais, la marque proposera des ampoules, des interrupteurs, et un pont réseau.

Nanoleaf s’est fait connaitre avec ces fameux panneaux lumineux décoratifs connectés. Ça, c’était il y a un peu plus de deux ans. En mai dernier, la marque dévoilait sa Nanoleaf Remote, une télécommande qui se la joue objet de décoration.

Gamme Intelligente Nanoleaf, la domotique de bout en bout.

Cette fois la marque veut aller plus loin en matière de maison connectée et intelligente. En effet, elle annonce qu’elle profitera du salon CES 2020 pour exposer cette nouvelle gamme de produits domotiques connectés.

« Nous pensons qu’une maison connectée devrait être comme cela : tellement intuitive qu’elle sait tout simplement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin » explique Gimmy Chu, l’un des fondateurs de Nanoleaf.

La Gamme Intelligente Nanoleaf se compose d’un ensemble de différents produits (interrupteur, ampoule, bouton et pont de connexion) qui fonctionnent les uns avec les autres.

Le système évolue et devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure du temps. Grâce à une combinaison de technologies intelligentes d’apprentissage, de détection de mouvements, de luminosité et de planification, Nanoleaf va optimiser l’automatisation de l’éclairage de la maison pour s’intégrer parfaitement à la vie des habitants.

Bref vous l’aurez compris ; la marque entend se faire une place dans la domotique connectée et facile. Elle viendra donc faire concurrence à la solution domotique proposée par Legrand ou encore Somfy. La marque jouera très certainement une fois de plus sur le côté Design pour séduire une clientèle plus accro au design de son logement que réellement à la technologie à proprement parlé.