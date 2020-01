CES 2020 : Hexagons, des nouveaux panneaux lumineux connectés.

Outre sa nouvelle gamme de produits dédiés à la domotique, Nanoleaf profite du salon CES 2020 pour présenter des nouveaux panneaux lumineux connectés. Des nouveaux venus qui se nomment Nanoleaf Hexagons.

La marque est une jeune entreprise qui a décidé de joindre l’aspect lumineux au connecté et au design. Ainsi, la marque a démarré son activité en proposant des panneaux lumineux en forme de triangle qui permettent de concevoir des formes au mur.

L’autre fonctionnalité de ces panneaux dotés de LED est qu’ils sont pilotables depuis un smartphone et qu’ils peuvent changer de teinte.

Nanoleaf Hexagons, plus de possibilité.

Cette fois, la marque récupère sa première idée, mais offre à l’utilisateur la possibilité d’élargir son « seuil de création ». En effet, comme leur nom le souligne, les nouveaux panneaux lumineux ont une forme hexagonale.

« Cette forme offre plus de possibilité de création artistique et offrent une liberté totale aux utilisateurs » souligne la marque.

« Avec 6 faces connectables, les Hexagones invitent les utilisateurs à se servir de leur imagination pour créer le design de leur rêve ! »

Ces nouveaux panneaux sont plus minces et en plus ils sont tactiles. Chaque Hexagone aura également des coins sombres minimisés, pour plus de couleurs et de lumières et un contrôleur modulaire élégant.

La marque souligne que ces nouveaux panneaux seront par ailleurs compatibles avec les prochains panneaux qui verront le jour cette année et l’année prochaine. Aucune information n’a encore été fournie concernant la date de commercialisation et le prix de ces nouveaux panneaux. Cependant, on peut supposer que leur tarif sera similaire à ce que propose la marque pour les autres formes. Soit un prix de 99€.