La domotique connectée devrait revoir une courbe à la hausse pour 2021.

Selon l’analyse de Strategy Analytics, la domotique connectée devrait renouer avec la croissance pour l’année 2021 après une année 2020 en baisse. Une baisse selon elle liée à la pandémie.

Depuis quelques années, la domotique ne cesse d’évoluer et de voir sa courbe de croissance grimper. Il est vrai que désormais, il est de plus en plus facile de venir s’équiper et équiper sa maison ou son immeuble en domotique.

123 milliards de dollars en 2021 pour la domotique connectée alias « Smart Home ».

Une nouvelle étude de marché du bureau d’étude Strategy Analytics annonce une croissance pour 2021 pour ce segment de la domotique. Selon le cabinet, 2021 devrait générer pas moins de 123 milliards de dollars en 2021 dans le domaine.

Une croissance liée à deux facteurs selon le cabinet. Le premier facteur est les dépenses prévues par les consommateurs pour 2020. Ainsi, selon leur analyse, les consommateurs qui ont retardé leur achat en 2020 vont les effectuer en 2021.

Le second facteur est que pas moins de 30 millions de foyers supplémentaires vont acquérir des systèmes intelligents en 2021.

173 milliards de dollars en 2025.

Selon l’étude, d’ici 4 ans, ce chiffre devrait atteindre pas moins de 173 milliards de dollars en 2025. Un chiffre qui représente pas moins de 20% de tous les foyers dans le monde.

Toujours selon les analyses de Strategy Analytics, 40% du marché de la domotique est détenu par les consommateurs d’Amérique du Nord. 29 % des dépenses sont issus des consommateurs d’Asie-Pacifique. Pour ce qui est de l’Europe occidentale, les consommateurs représentent 18 %.

Pour ce qui est des appareils connectés qui viennent équiper la maison, le cabinet fait état avant tout des produits comme les caméras de surveillance, les ampoules intelligentes…

Des résultats qui ne surprennent pas vraiment. En effet, il devient désormais de plus en plus facile à mettre de la domotique en place et il ne faut plus obligatoirement faire appel à un professionnel dans le domaine.