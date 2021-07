Sony SRS-NB10, l’enceinte tour de cou Bluetooth® sans fil de Sony.

Avec son Sony SRS-NB10, Sony annonce l’arrivée d’un nouveau produit dédié à tous ceux qui font travail à domicile. Il s’agit ici de ce que le constructeur nomme une enceinte tour de cou sans fil.

Avec la pandémie liée au Covid, de nombreuses entreprises ont dû mettre leur personnel au travail à domicile. Une chance pour certains qui réclamaient ce type de possibilité depuis des années. Il est vrai que le télétravail apporte pour certains un gain de temps et d’argent. Fini les déplacements inutiles et les heures d’embouteillage ou de train.

Par ailleurs, de nombreuses études démontrent que les travailleurs qui font du télétravail sont plus productifs quand ils travaillent de chez eux. Mais avoir un casque toute la journée sur la tête n’est pas forcément toujours des plus agréable.

Sony SRS-NB10, une alternative au casque filaire ou sans fil.

Sony apporte en effet, une nouvelle solution dans le segment de l’audio portable avec ce nouveau venu baptisé SRS-NB10 et qu’elle définit comme une enceinte tour de cou. Elle est conçue pour reposer sur les épaules et permet de participer à des conférences téléphoniques, d’écouter de la musique et de se déplacer aisément.

L’enceinte de cou se compose de deux haut-parleurs placés de chaque côté et qui sont dirigés vers le haut. Elle est également dotée de deux micros qui permettront de capter la voix de son porteur. À ce propos, Sony annonce l’intégration de sa technologie Precise Voice Pickup qui vous permet d’être entendu clairement.

Elle est également certifiée IPX4 ce qui la rend « étanche » à toutes les éclaboussures. Par ailleurs, l’enceinte est doté d’une batterie qui annonce une autonomie allant jusqu’à 20 heures. De plus, l’enceinte de cou SRS-NB10 est dotée d’un système de charge rapide qui permet de charger en 10 minutes l’enceinte de cou pour une autonomie d’une heure.

Le Bluetooth pour plus de liberté.

La connexion entre l’enceinte de cou et votre smartphone votre ordinateur portable ou toute autre source audio se fera au travers d’une association Bluetooth. Vers un téléphone, le son sera compatible AD2P et vers un PC portable le son sera compatible avec du HFP.

Enfin, Sony a intégré des boutons de contrôle sur l’enceinte de cou qui permettra d’accéder à certains réglages comme un bouton Play/Call (Lecture/Appel).

Prix et Disponibilité.

La Sony SRS-NB10 sera disponible à partir d’août 2021 au prix d’environ 150 €.