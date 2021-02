DIOBELL,  DiO annonce la sortie d’un interphone connecté 100 % sans-fil.

DIOBELL est donc la dernière solution en matière de domotique connectée que nous propose la marque DIO qui appartient au groupe Chacon. Un interphone connecté 100 % sans-fil pour accueillir les visiteurs qui sonnent à votre porte !

Ça bouge en ce début d’année en matière de solution domotique facile grand public. En effet, après Avidsen qui nous a dévoilé certains produits destinés au chauffage connecté c’est maintenant au tour de DiO de nous proposer sa solution domotique avec cet interphone connecté.

A relire : HomeFlow WL, l’écosystème AvidsenHome s’agrandit !

DIOBELL, répondez quand quelqu’un sonne à votre porte !

Alors, c’est vrai, en cette période de confinement on est davantage à la maison qu’au bureau. Cependant, on n’est pas forcément toujours à la maison non plus. Et avec les vacances prochaines, on risque de manquer quelques coups de sonnette de personnes qui seront à votre porte.

Avec cet interphone connecté, ce problème ne se présentera pas. Effectivement, DiO propose un interphone connecté 100 % sans-fil. Ce qu’il y a d’intéressant dans ce modèle c’est qu’il est polyvalent. Ainsi, tout d’abord, il est doté de Wi-Fi. Ainsi, une fois connecté à votre réseau, il sera possible de répondre depuis votre smartphone.

Que vous soyez à la maison, au bureau ou en villégiature. Intéressant pour quand une connaissance passe à la maison, mais aussi pour un livreur, le facteur voir même de potentiels voleurs qui viennent repérer les lieux pour savoir si la maison est vide ou non.

Pour la gestion depuis le smartphone, l’utilisateur pourra utiliser l’application DiO One, disponible gratuitement, et sans aucuns frais d’abonnement sur Apple Store et Google Play Store. En outre, elle n’est pas seulement dédiée au contrôle des sonnettes connectées.

« L’application gère aussi une grande partie des produits DiO. Ainsi, toutes les caméras et la prise DiO Connect entre autres sont pilotables depuis cette seule et même application »

nous confirme la marque.

L’autre point intéressant, c’est que cet interphone connecté ne nécessite aucune alimentation électrique. En effet, l’ interphone vidéo est alimenté par des piles. À ce sujet, le constructeur annonce une autonomie de 6 mois par jeu de piles.

Deux modèles au choix !

Alors, bizarrement, la marque propose deux versions de son interphone connecté. Le modèle d’entrée de gamme, DIOBELL –BO1 qui offre la fonction audio bidirectionnelle. Le second modèle DIOBELL-B02 ajoute la prise de photo HD du visiteur à toutes ces fonctionnalités. L’image est affichée lors d’une notification d’appel.

DIOBELL, prix et disponibilité.

Le DIOBELL –BO1 est proposé au prix de 59.90€ alors que la version DIOBELL –BO2 qui est équipé d’une caméra est proposé au prix de 69.90€. Les produits sont disponibles auprès de tous les revendeurs de la marque.