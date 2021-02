HomeFlow WL, l’écosystème AvidsenHome s’agrandit !

Avec HomeFlow WL, L’écosystème AvidsenHome étoffe votre solution domotique connectée en matière de chauffage. En effet, Avidsen annonce l’arrivée de ses thermostats connectés pour chaudière «HomeFlow W» et «HomeFlow WL» et de sa vanne thermostatique connectée «HomeTap ».

Alors, bien sûr, avec l’arrivée de la domotique « facile » dans nos foyers, de plus en plus de marques proposent désormais des solutions connectées pour notre maison. Avidsen, grand spécialiste français surtout connu notamment pour ses carillons de porte et vidéophone, s’est lui aussi lancé dans la domotique connectée.

«HomeFlow W» et «HomeFlow WL» piloter à distance votre chaudière.

Alors, non pas besoin de remplacer totalement la chaudière pour avoir la possibilité de la piloter à distance depuis votre smartphone. En effet, Avidsen ajoute à son écosystème AvidsenHome, le thermostat connecté «HomeFlow WL».

Filaire ou à pile, le thermostat HomeFlow permet de contrôler la température de son habitat à distance. Ainsi, grâce à son thermostat connecté «HomeFlow WL», Avidsen se propose de piloter votre chaudière depuis votre canapé.

«HomeFlow WL», Wi-Fi or not Wi-Fi ?

À noter qu’afin d’être disponible pour un plus grand nombre de clients, le thermostat connecté est compatible avec les chaudières à gaz, fioul ou pompe à chaleur non réversible. En outre, grâce au Wi-Fi, il sera possible de piloter son «HomeFlow WL» depuis son smartphone au travers de l’application Avidsen Home. Application qui est disponible aussi bien pour iOS que pour Android.

De plus, il est possible de coupler le thermostat connecté avec des capteurs de présence, des détecteurs d’ouverture de porte et de fenêtre, ainsi que des vannes thermostatiques connectées. De la sorte, il sera possible d’éteindre le chauffage pendant que la maison est aérée durant 30 minutes et ce de matière automatique.

Un thermostat à qui parler !

Grâce à sa connexion Wi-Fi, Avidsen nous informe qu’il est possible de piloter le thermostat connecté «HomeFlow WL» depuis la voix. Effectivement, le Thermostat connecté est compatible avec les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa.

Un plus indéniable pour ceux qui sont déjà équipés d’une enceinte connectée de type Amazon Echo.

«HomeFlow WL», prix et disponibilité.

Le thermostat est d’ores et déjà disponible et est proposé au prix conseillé de 69 € TTC pour sa version filaire et 89€ TTC dans sa version sans fil.