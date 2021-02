Comment ajouter de la musique sur une vidéo en ligne, gratuitement, à partir d’un smartphone ?

Nous sommes passés à l’ère du vidéo. Alors qu’il y a encore quelques années, les photos régnaient sur l’ensemble des sites et applications mobiles de réseaux sociaux, aujourd’hui la vidéo a surpassé la photo. Pas surprenant lorsque l’on sait que le média le plus recherché sur Internet est la vidéo. Mais une vidéo sans musique n’aura jamais l’effet désiré. Voici comment mettre de la musique sur une vidéo.

Communiquer son message par vidéo

Aujourd’hui, il est plus facile que jamais de communiquer avec ses clients, ses amis ou ses fans par Internet. De l’e-mail, au message texte, en passant par la grande variété d’applications de communication, il nous est possible de passer notre message par voie écrite, orale. On peut aussi le faire par photo ou même par l’utilisation d’une vidéo, et ce, en quelques clics, en utilisant son smartphone. Voici quelques conseils pour bien communiquer par vidéo.

Utiliser le bon éditeur

Pour insérer de la musique sur une vidéo, on a besoin d’utiliser un éditeur vidéo. Grâce à lui, on peut mettre de la musique sur une vidéo sans problème. Encore faut-il bien choisir l’éditeur. Pour ce faire, il faut rechercher certaines qualités et fonctions.

Tout d’abord, son utilisation devrait être intuitive. S’il faut prendre un cours avant de l’utiliser, alors l’outil est probablement dirigé vers les professionnels. Ensuite, la qualité des titres, et des filtres doit être exceptionnelle, tout en offrant une transition impeccable. Enfin, certaines fonctions doivent être incluses, telles que la stabilisation vidéo, l’inversion et l’égaliseur. Movavi est un bon exemple d’éditeur vidéo, facile à utiliser, et offrant un bon niveau de qualité.

Trouver la bonne musique à insérer dans la vidéo

La musique doit refléter, voire augmenter les sensations créées par l’image. Par exemple, une vidéo sportive devrait être accompagnée d’une musique dynamique et entraînante. Une mélodie trop douce, même accompagnée de paroles positives, ne parviendra pas à faire passer le message. Au contraire, une vidéo romantique, accompagnée de guitares électriques et d’une batterie puissante, produira un message inverse. Le choix de la musique est donc primordial à la réussite de sa vidéo.

Où trouver de la musique ?

Comme musique, on peut penser d’utiliser nos chansons préférées, qui se trouvent déjà sur notre smartphone, mais ce n’est pas possible, car elles sont protégées par des droits d’auteur. Leur utilisation exige de verser un montant pour chaque visualisation. À moins de composer soi-même, il faut donc se tourner vers les banques de musique libre de droit, qui proposent de la musique pouvant être utilisée gratuitement.

Au final, il faut laisser son côté créatif prendre le dessus. C’est l’élément principal d’une vidéo musicale réussie.