DiO rev-light et DiO rev-shutter, des interrupteurs universels connectés.

Avec ses Dio rev-light et rev-shutter, DiO® lance une nouvelle gamme d’interrupteurs connectés Grand Public pour piloter toutes vos lumières et volets roulants ! une nouvelle solution pour rendre votre maison plus domotique que jamais.

Si vous ne le savez pas encore, sachez que DiO n’est autre que la marque dédiée à la domotique connectée que propose Chacon, spécialiste français de l’électricité grand public. Et la marque ne cesse d’investir son savoir et ses compétences dans cette nouvelle branche en pleine évolution.

Ainsi, désormais, la marque propose des interrupteurs « classiques », mais qui s’offrent en plus le luxe de disposer d’une solution sans fil RF (433 MHz) et Wi-Fi.

Dio rev-light, des interrupteurs pour vos luminaires.

Avec ce nouvel interrupteur Dio rev-light, DiO propose un nouvel interrupteur qui au premier abord est similaire à tout autre interrupteur de la marque. Sauf que celui-ci est équipé d’une solution Wi-Fi (2,4 GHz) + radiofréquence DiO 1.0 (433 MHz). De la sorte, outre la possibilité d’allumer votre lampadaire ou vos suspensions depuis l’interrupteur, vous pourrez également le faire soit depuis une télécommande DiO soit depuis votre smartphone.

Détail intéressant, Aucune box ou hub supplémentaire n’est nécessaire pour contrôler l’interrupteur. Il vous suffira d’installer l’application sur votre smartphone et d’y associer l’interrupteur.

Dio rev-shutter, pareil, mais pour vos volets électriques.

Apportez la connectivité à tous vos volets pour les piloter en les centralisant et à distance, et ce sans travaux ! En effet, comme pour le Dio rev-light, le Dio rev-shutter vous permettra de contrôlez l’ouverture et la fermeture automatique de tous vos volets (jusqu’à 20) ou stores électriques, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur…Et équiper votre maison avec encore plus de domotique.

Soit depuis l’interrupteur ou la télécommande quand vous êtes à la maison, soit depuis votre smartphone quand vous êtes parti ou s’il s’agit d’une deuxième résidence.

Comme pour tous les systèmes de domotique connectée que propose DiO il sera possible de configurer des actions. Très pratique par exemple en cas de forte pluie ou chaleur, ou pour simuler une présence.

En outre, il est également possible de programmer, via les assistants vocaux, un mode lever/coucher du soleil pour un confort optimal.

Vous l’aurez compris, avec ces nouveaux interrupteurs, DiO étoffe encore un peu plus son offre domotique grand public en offrant aux consommateurs une solution simple et efficace qui lui permettra de mettre à niveau sa maison sans devoir faire appel à un spécialiste de la domotique ou un électricien 2.0.

Prix et disponibilité.

L’interrupteur Dio rev-light est proposé au grand public au prix recommandé de 29.90€. Pour ce qui est du DiO Rev-Shutter il est commercialisé au prix de 34,90€.

