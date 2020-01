CES 2020 : Lenovo coupe le fil de son PC Thinkbook avec « Power by Contact ».

Après les smartphones qui se rechargent sans fil c’est au tour des PC portables de Lenovo. En effet, la marque dévoilera au CES 2020 son tout nouveau Thinkbook doté de la technologie par conduction, «Power by Contact».

Alors, ça y est, les pc portables sont-ils eux aussi susceptibles de passer au sans-fil pour ce qui est d’être rechargé ? C’est bien possible. C’est en tout cas la volonté de Lenovo qui pour le coup a travaillé avec la société Energysquare.

Bien sûr, ce n’est pas le premier pc portable à pouvoir être rechargé sans fil. En effet, en mars dernier, à l’occasion du MWC de Barcelone, Thomson nous avait présenté un PC portable qui pouvait être chargé via induction et plus précisément via la technologie qi.

Thinkbook avec charge sans fil, par conduction, «Power by Contact».

Pour ce nouveau PC portable que présentera Lenovo, c’est quelque peu différent. En effet, la marque n’exploite pas la technologie qi et l’induction, mais une technologie différente. Cette technologie est développée Energysquare et se nomme «Power by Contact».

Cette charge par conduction offre un avantage par rapport à l’induction. Cet avantage est qu’elle charge sans fil le PC portable à la même vitesse qu’une connexion filaire avec une alimentation classique.

L’avantage d’Energysquare est que sa technologie est bien plus souple que de l’induction selon l’entreprise. Ainsi, il est possible d’équiper n’importe quel bureau pour que celui-ci puisse recharger le PC portable équipé de sa technologie. En outre, il n’est pas nécessaire de déposer le PC portable à un endroit bien défini. En effet, la technologie couvre une large surface.

Avec ce partenariat, les deux acteurs du marché devraient propulser la technologie d’Energysquare en avant. On pourrait même imaginer des bureaux sur lesquels il n’y aurait plus aucun fil. Le PC se chargeant via conduction et la connectivité s’effectuant via une connexion Wi-Fi.

Il sera possible de découvrir cette technologie et les premiers pc portables Lenovo équipés sur le stand de Lenovo au CES 2020.