Bon Plan : 200€ de remise sur la TV LED SAMSUNG UE55AU7105

Profitez de la résolution 4K UHD à chaque visionnage. Puissant et intelligent, le Crystal Processor 4K upscale tous vos contenus, même ceux en basse définition, pour des images 4 fois plus nettes et précises qu’en Full HD. Les couleurs sont plus naturelles et le rendu est d’une qualité exceptionnelle.

Caractéristiques techniques :