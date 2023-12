Bon Plan : 400€ de réduction sur la TV SONY KD65X85L 2023 65 pouces (163cm)

Boulanger nous propose pour l’arrivée de Noël une belle remiser de 400€ sur le téléviseur SONY KD65X85L 2023. Le Bravia X85L est un téléviseur complet pour les passionnés de sport, les amateurs de jeux vidéo et les cinéphiles. Grâce aux technologies Full Array LED, X-Motion Clarity, et un écran 100 Hz, chaque scène est détaillée, lumineuse et avec un contraste élevé, même en plein jour.

Caractéristiques techniques :