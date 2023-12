L’Apple Watch 9 retirée des canaux de vente aux États-Unis, un problème de brevet !

On vient d’apprendre qu’Apple a retiré du marché américain les nouveaux modèles de ses Apple Watch aux États-Unis. La cause est liée à un problème de brevet pour lequel une entreprise médicale accuse Apple d’avoir utilisé sans son consentement.

La firme américaine doit faire face à une décision de justice suite à une plainte faite par une entreprise médicale qui soutient qu’Apple exploite l’un de ses brevets pour son capteur d’oxygène dans le sang utilisé par les l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2.

Un problème de brevet, propriété intellectuelle.

L’annonce a été faite par le porte-parole d’Apple qui a annoncé vouloir dans un premier temps suivre la décision de justice du tribunal suite à ne plainte concernant l’usage illicite d’un brevet en rapport avec son capteur d’oxygène dans le sang utilisé par les l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2.

Un problème qui pourrait être lié à un litige technique et de la propriété intellectuelle. Dès lors, Apple a retiré toutes ses Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 de ses points de vente et de son site aux États-Unis.

A relire : Apple Watch Series 9 : L’Évolution d’une Révolution Apple a dévoilé cette semaine sa toute nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 9. Cette nouvelle venue dans la gamme de la marque offre l’intégration de la puce SiP S9. La puce…

À noter que la plainte déposée par la société Masimo est en cours depuis presque deux ans. La société accuse Apple d’avoir utilisé la technologie de la lumière pour capter les informations qui sont récupérées par le capteur de la montre.

Pour le moment, la limitation de vente ne s’applique qu’au territoire américain. Apple peut donc continuer à vendre ses Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 dans les autres parties du monde.

Un accord en route ?

Pour le moment Apple n’a pas vraiment donné d’explication sur la suite de la situation ; la marque va-t-elle faire opposition à la plainte, envisage-t-elle de passer un accord financier avec la société Masimo ou va-t-elle tout simplement supprimer cette option sur sa montre. On peut supposer que cette dernière option soit peu probable, car elle signifierait un retour en arrière concernant ses montres.

Affaire à suivre donc.