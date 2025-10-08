Offre Prime Day : la barre de son Sony HT-S40R 5.1 à prix réduit

La barre de son Sony HT-S40R propose un système audio 5.1 complet avec haut-parleurs arrière sans fil et caisson de basses. Elle offre une immersion sonore adaptée aux films et séries, tout en restant simple à installer. Compatible Bluetooth, elle peut aussi diffuser la musique depuis un smartphone. Ce modèle bénéficie actuellement d’une offre intéressante sur Amazon pendant le Prime Day.

Prix conseillé : –

Prix : 299,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Profitez dâ€un véritable son surround 5.1 Dolby Digital dâ€une puissance de 600W avec une barre de son, deux enceintes arrières satellites sans fil ainsi qu'un caisson de basses (système filaire)

Le caisson de basses dispose de touches tactiles, dâ€un affichage LED permettant de consulter les réglages sélectionnés. Vous pouvez facilement sélectionner votre mode de son favori (StandardCinémaMusiqueAuto) via la télécommande ou directement sur les touches du caisson de basses, et visualiser les réglages utilisés (affichage LED)

La HT-S40R possède une connexion HDMIArc du caisson de basses vers la télévision, et pour la première fois pour un modèle 5.1 une connexion sans fil Bluetooth compatible avec la gamme de Télévisions Sony Bravia. Vous pouvez également utiliser le Bluetooth et écouter vos musiques préférées directement depuis votre smartphone

Le caisson de basses dispose de touches tactiles, dâ€un affichage LED permettant de consulter les réglages sélectionnés et d'une entrée USB à l'avant

Prix conseillé : –

Prix :

299,00 EUR

Acheter sur Amazon