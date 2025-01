Bon plan du dimanche : profitez de 300€ de réduction sur le PC Gamer ASUS TUF F17-TUF707VV-HX221W

Les amateurs de gaming seront ravis ! Ce dimanche, le PC Gamer ASUS TUF F17-TUF707VV-HX221W bénéficie d’une remise exceptionnelle de 300 €. Découvrez pourquoi ce modèle séduit les joueurs, et pourquoi ce bon plan mérite toute votre attention.

Le modèle TUF F17, conçu par ASUS, incarne la robustesse et la puissance pour offrir une expérience de jeu immersive et performante. Cette promotion, disponible chez Boulanger, est une opportunité à ne pas manquer.

Un design robuste et une expérience gaming immersive

Le PC Gamer ASUS TUF F17-TUF707VV-HX221W s’inscrit dans la gamme TUF Gaming, reconnue pour son équilibre entre robustesse et performance. Avec un écran Full HD de 17,3 pouces, ce modèle vous plonge directement dans vos jeux préférés. Sa dalle IPS garantit des couleurs précises et des angles de vision larges, parfaits pour les sessions de jeu prolongées.

Le design du châssis ne laisse pas indifférent. Certifié aux normes militaires MIL-STD-810H, le TUF F17 résiste aux chocs, vibrations et températures extrêmes. Un atout indéniable pour un ordinateur portable conçu pour durer.

Des performances boostées par la 13e génération Intel

Sous le capot, le ASUS TUF F17 est équipé d’un processeur Intel Core i5-13500H de 13e génération. Ce CPU est conçu pour gérer les charges lourdes, qu’il s’agisse de gaming, de streaming ou de multitâche. Avec ses 12 cœurs et une fréquence atteignant les 4,7 GHz, il assure une fluidité optimale, même dans les moments les plus intenses.

Une carte graphique taillée pour le gaming

Côté graphismes, ce PC portable est doté de la NVIDIA GeForce RTX 4060. Cette carte graphique, basée sur l’architecture Ada Lovelace, offre un rendu visuel impressionnant et prend en charge le ray tracing pour une immersion totale. Vous pourrez ainsi profiter des derniers jeux AAA avec des réglages graphiques élevés, tout en maintenant un excellent taux de rafraîchissement.

Un système de refroidissement performant

La gestion thermique est souvent un critère clé pour les PC portables gaming, et le ASUS TUF F17 ne déçoit pas. Avec son système de refroidissement avancé composé de deux ventilateurs Arc Flow et plusieurs caloducs, l’appareil reste silencieux tout en évitant la surchauffe. Idéal pour des sessions de jeu longues sans interruption.

Un stockage rapide et une connectique complète

Ce modèle est équipé d’un SSD de 512 Go, offrant des temps de chargement ultra-rapides et un espace suffisant pour vos jeux et applications. Avec 16 Go de RAM DDR4, la gestion du multitâche devient un jeu d’enfant.

Côté connectique, vous bénéficiez de plusieurs ports USB (dont USB-C), un port HDMI 2.1 pour brancher un écran externe, ainsi qu’un port Ethernet pour une connexion stable pendant vos parties en ligne.

Récapitulatif technique

Voici un résumé des spécifications du ASUS TUF F17-TUF707VV-HX221W :

Écran : 17,3 pouces Full HD, dalle IPS

: 17,3 pouces Full HD, dalle IPS Processeur : Intel Core i5-13500H (13e génération)

: Intel Core i5-13500H (13e génération) Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

: NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : SSD 512 Go

: SSD 512 Go Refroidissement : double ventilateur Arc Flow

: double ventilateur Arc Flow Connectique : ports USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet

: ports USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet Poids : 2,6 kg

: 2,6 kg Certification : MIL-STD-810H

Pourquoi craquer pour ce bon plan chez Boulanger ?

Avec une réduction de 300 €, le ASUS TUF F17 passe à un prix imbattable pour ses performances et sa qualité de construction. Que vous soyez un gamer occasionnel ou un compétiteur aguerri, ce modèle saura répondre à vos attentes. Ne tardez pas ! Cette offre pourrait ne pas durer longtemps.