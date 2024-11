Black Friday : 700€ de réduction sur la TV OLED LG OLED65C4 2024 chez Boulanger

Le Black Friday 2024 est l’occasion rêvée pour s’offrir des produits high-tech à des prix imbattables. Cette année, l’enseigne Boulanger propose une offre exceptionnelle : 700€ de réduction sur la TV OLED LG OLED65C4, une référence dans le domaine des téléviseurs. Zoom sur cette opportunité à ne pas manquer.

Caractéristiques techniques :

La TV OLED LG OLED65C4 2024 représente l’excellence technologique en matière d’écrans. Avec son design élégant et ses performances optimales, elle promet une expérience visuelle immersive et inégalée. Boulanger frappe fort pour le Black Friday en rendant ce produit premium plus accessible grâce à une réduction significative.

Un écran OLED révolutionnaire pour des images à couper le souffle

La technologie OLED, au cœur de la LG OLED65C4, garantit des couleurs éclatantes et des noirs d’une profondeur incomparable. Chaque pixel émettant sa propre lumière, cette TV propose un contraste infini et une précision inégalée dans les détails. Que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu vidéo ou simplement naviguer, l’image est fluide et réaliste.

Avec une résolution 4K UHD, cette TV offre une qualité d’image optimisée pour tous les types de contenus. Les couleurs sont riches et naturelles, et les mouvements sont d’une fluidité remarquable grâce à la technologie OLED Motion Pro.

Une expérience sonore immersive

La LG OLED65C4 ne se contente pas de briller par son image ; son système audio intégré est conçu pour offrir un son immersif. Grâce à la technologie Dolby Atmos, chaque scène prend vie avec un réalisme saisissant. Que ce soit pour une série captivante ou une compétition sportive, l’immersion est totale.

Un téléviseur pensé pour les gamers

Les amateurs de jeux vidéo apprécieront particulièrement les caractéristiques gaming de cette TV. Compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync, elle garantit une réactivité optimale et une expérience sans décalage. De plus, son taux de rafraîchissement de 120 Hz permet une fluidité exceptionnelle, idéale pour les consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Une TV connectée et intelligente

La LG OLED65C4 est équipée du système d’exploitation webOS, qui offre une interface intuitive et un accès rapide aux applications comme Netflix, YouTube ou Disney+. Grâce à la commande vocale intégrée, il est possible de contrôler la TV à l’aide de Google Assistant ou Amazon Alexa.

Côté connectivité, la LG OLED65C4 ne déçoit pas avec plusieurs ports HDMI 2.1, des ports USB et une connectivité sans fil ultra-performante via Wi-Fi 6.

Pourquoi choisir Boulanger pour cette offre ?

En tant qu’acteur majeur de la distribution de produits électroniques, Boulanger se distingue par son expertise et la qualité de son service. Cette offre de 700€ de réduction s’accompagne des avantages habituels de l’enseigne : livraison rapide, possibilité de retrait en magasin sous une heure, et garantie satisfait ou remboursé.

De plus, Boulanger propose des solutions de financement attractives, idéales pour étaler le coût de cet achat conséquent.

Récapitulatif technique