French Days : 200€ de réduction sur le Lave-linge hublot SAMSUNG WW11DG5B25AE Bespoke AI

Les French Days marquent une nouvelle opportunité pour les consommateurs de profiter de promotions intéressantes. Cette fois-ci, l’offre met en avant le lave-linge hublot SAMSUNG WW11DG5B25AE Bespoke AI, bénéficiant d’une réduction de 200€. Cet appareil s’inscrit dans la volonté de la marque d’offrir des équipements innovants et performants.

SAMSUNG, un leader mondial de l’électronique, continue d’innover avec des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs modernes. La marque étoffe son catalogue avec des appareils toujours plus connectés et efficaces, répondant aux exigences actuelles en matière de confort et de praticité.

Un lave-linge conçu pour l’optimisation énergétique

Le lave-linge SAMSUNG WW11DG5B25AE Bespoke AI se distingue par son efficacité énergétique. Il est classé A selon la nouvelle étiquette énergétique, ce qui permet aux utilisateurs de réaliser des économies sur leur consommation électrique tout en réduisant leur impact environnemental. SAMSUNG enrichit ainsi sa gamme avec des appareils respectueux de l’environnement.

Des technologies innovantes au cœur de la machine

Avec ce modèle, SAMSUNG développe son assortiment en intégrant des technologies comme AI Wash, qui ajuste automatiquement la quantité d’eau et de lessive en fonction du poids et du type de linge. De plus, le moteur à induction Digital Inverter permet une utilisation plus silencieuse et plus durable, offrant ainsi une longévité accrue au produit. La marque ajoute de nouveaux modèles intégrant des technologies qui simplifient la vie quotidienne.

Une capacité et des performances adaptées aux grandes familles

La capacité de 11 kg de ce lave-linge permet de traiter des charges importantes, parfait pour les familles nombreuses. En complément, la fonction QuickDrive réduit le temps de lavage jusqu’à 50% sans compromettre la performance. SAMSUNG complète ainsi son éventail de produits adaptés aux besoins des familles modernes, cherchant à combiner efficacité et gain de temps.

Esthétique et personnalisation avec Bespoke

La gamme Bespoke de SAMSUNG permet de personnaliser l’apparence de ses appareils pour mieux s’adapter à la décoration intérieure. Avec le modèle WW11DG5B25AE, la marque propose de nouvelles variantes esthétiques, alliant fonctionnalité et design. Les consommateurs peuvent ainsi choisir des équipements performants tout en harmonisant leur intérieur.

Date de sortie et prix

Le lave-linge hublot SAMSUNG WW11DG5B25AE Bespoke AI est actuellement disponible à un prix réduit dans le cadre des French Days. Le prix habituel est de 999€, mais avec une remise de 200€, il est désormais proposé à 799€. Cette offre est disponible chez les principaux distributeurs participants aux French Days, dont Boulanger.

Récapitulatif technique