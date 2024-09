French Days : 50€ de réduction sur l’Enceinte portable MARSHALL Middleton Black & Brass

L’arrivée des French Days est marquée par une offre intéressante pour les amateurs de son de qualité. La MARSHALL Middleton Black & Brass, une enceinte portable, bénéficie d’une réduction de 50€, faisant d’elle un choix attractif pour les mélomanes.

MARSHALL, une marque emblématique dans le domaine audio, est reconnue pour ses produits alliant performance et esthétique vintage. Depuis des décennies, elle se distingue par son engagement à fournir des expériences sonores authentiques et immersives.

Une enceinte portable de qualité

La MARSHALL Middleton se distingue par ses caractéristiques techniques. Avec une autonomie de jusqu’à 20 heures, cette enceinte portable offre une puissance sonore de 60 watts RMS, garantissant des basses profondes et des aigus clairs. L’enceinte est également étanche jusqu’à 1 mètre, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur. Son design allie élégance et fonctionnalité, intégrant des matériaux durables, composés à 55 % de plastique recyclé.

Connexion et son de qualité

La connectivité est un point fort de la Middleton. Grâce à sa technologie Bluetooth, elle permet une connexion sans fil simple et rapide avec divers appareils. Le son stéréo offre une immersion sonore optimale, et le réglage des basses se fait via une application dédiée, permettant à l’utilisateur de personnaliser son expérience auditive selon ses préférences. Avec une sensibilité de 87 dB et une plage de fréquence de 50 à 20 000 Hz, elle garantit une restitution fidèle de toutes les nuances musicales.

Date de sortie et prix

La MARSHALL Middleton Black & Brass sera disponible à partir du 27 septembre 2024 au prix réduit de 249,99€, offrant ainsi une occasion à ne pas manquer pour ceux qui cherchent une enceinte portable performante et esthétique.

Récapitulatif technique