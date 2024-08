Bon Plan du dimanche : 700€ de réduction SAMSUNG OLED TQ65S85D 2024

Ce dimanche, profitez de 700€ de réduction sur le téléviseur Samsung OLED TQ65S85D 2024. Ce modèle de 65 pouces, issu de la dernière génération OLED, offre une qualité d’image époustouflante avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Idéal pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo, ce téléviseur est équipé des dernières technologies, dont le HDR et un taux de rafraîchissement élevé pour une fluidité incomparable. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle pour sublimer votre expérience audiovisuelle à domicile !

Caractéristiques techniques :