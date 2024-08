Bon plan du dimanche : 60€ de réduction sur le routeur WiFi 7 MERCUSYS MR47BE

Ce dimanche, profitez de 60€ de réduction sur le routeur WiFi 7 MERCUSYS MR47BE, idéal pour booster votre connexion internet à domicile. Compatible avec la toute dernière norme WiFi 7, ce routeur offre des vitesses ultra-rapides et une couverture étendue, parfait pour les maisons connectées et les gamers exigeants. Grâce à ses multiples antennes et sa gestion intelligente du réseau, vous bénéficiez d’une connexion stable et performante, même avec de nombreux appareils connectés. Ne ratez pas cette opportunité pour moderniser votre réseau à un prix avantageux !

Prix conseillé : 220,09 EUR –23%

Prix : 169,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Vitesses tri-bande ultra-rapides de 9 214 Mbps : permet à vos appareils de fonctionner à pleine vitesse. Profitez d'un streaming 4K/8K fluide, de jeux AR/VR immersifs et de téléchargements ultra-rapides

WiFi 7 le plus récent : équipé des canaux 320 MHz, du 4K-QAM, du MLO, de la bande 6 GHz et d'autres fonctionnalités offertes par le WiFi 7, votre réseau arrivera avec des performances à couper le souffle

Multi-Link Operation (MLO) : augmente le débit, réduit la latence et améliore la fiabilité pour les applications émergentes

4 ports 2,5 G : 1 port WAN 2,5 Gbit/s et 3 ports LAN 2,5 Gbit/s éliminent le goulot d'étranglement 1G, permettant à vos appareils d'atteindre des performances optimales.

Couverture maximisée : 6 antennes omnidirectionnelles, l'optimisation Wi-Fi exclusive et la technologie Beamforming offrent une couverture plus large, plus de capacité, des connexions plus solides et plus fiables et moins d'interférences.

