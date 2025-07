Prime Day : l’enceinte Marshall Middleton passe à 151 €, et ça vaut le coup

Si tu connais Marshall, tu vois déjà le design : noir mat, texture caoutchouc, finitions dorées, l’allure d’un ampli de concert miniaturisé. La Middleton, c’est leur modèle un peu plus musclé, entre les petites Emberton et les grosses Kilburn. Et aujourd’hui, elle est à 151 € sur Amazon Prime Day. Pas mal pour une enceinte aussi solide et bien fichue.

Prix conseillé : 189,00 EUR –16%

Prix : 158,95 EUR

Acheter sur Amazon

Une marque qui parle aux fans de musique

Marshall, c’est ce nom qu’on voit sur les amplis en fond de scène. Mais depuis quelques années, la marque s’est glissée dans le monde des enceintes Bluetooth. Leur idée ? Garder l’ADN rock, tout en proposant du matos pratique pour écouter sa playlist, à la maison comme en vadrouille.

Elle balance du son à 360°

La Middleton a une particularité cool : elle balance le son dans toutes les directions. Que tu sois devant, derrière ou sur le côté, tu entends pareil. Super pratique pour les pique-niques ou les soirées dans le jardin. Elle a du coffre avec ses 60 watts, des basses bien posées, et des aigus qui ne crient pas. Pas besoin de la pousser à fond pour en profiter.

Tu peux l’emmener partout

Pluie, sable, poussière ? Pas de souci. Elle est IP67, ça veut dire qu’elle résiste à tout ça. Tu la poses sur le sol ou au bord de la piscine sans stresser. Et avec sa dragonne intégrée, tu la portes facilement. Elle fait son petit poids (1,8 kg), mais ça reste transportable.

L’autonomie est plutôt tranquille

Annoncée à 20 heures, en vrai, elle tient environ 11 h avec le volume à moitié. C’est suffisant pour une grosse journée ou deux soirées. Et si ton téléphone est à plat, tu peux le brancher sur l’enceinte pour le recharger. Elle fait aussi batterie externe, c’est malin.

Pour les fans de réglages à l’ancienne

Sur le dessus, tu as des boutons un peu à l’ancienne : une molette pour les basses, une autre pour les aigus, et un bouton central pour contrôler ta musique. Pas besoin d’app, mais si tu veux, il y en a une pour associer plusieurs enceintes Middleton entre elles, ou faire des mises à jour.

151 €… c’est le bon moment

D’habitude, elle tourne autour de 180 à 200 €. Là, à 151 € pour le Prime Day, c’est l’une des meilleures offres du moment si tu veux une enceinte stylée, solide, et avec un bon son. Pas forcément donnée, mais elle a ce petit truc Marshall qu’on ne retrouve pas ailleurs.

Ce qu’elle a dans le ventre

Son à 360° avec 6 haut-parleurs internes

Puissance : 60 watts RMS

Étanchéité IP67 (eau, poussière)

Autonomie : environ 11 h (jusqu’à 20 h)

Recharge : USB‑C (4,5 h), avec fonction batterie externe

Connexion : Bluetooth 5.1, jack 3,5 mm

Poids : 1,8 kg

Dimensions : 23 × 10,9 × 9,5 cm

Fonction Stack : tu peux en jumeler plusieurs

Prix conseillé : 189,00 EUR –16%

Prix :

158,95 EUR

Acheter sur Amazon