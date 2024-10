Amazon Prime Day : 120€ pour le Proscenic 850T

Amazon Prime Day propose des promotions exceptionnelles, dont le Proscenic 850T à seulement 120€. Cet aspirateur robot se distingue par ses fonctionnalités avancées, notamment la compatibilité avec Alexa et Google Assistant, ainsi qu’une capacité de nettoyage efficace grâce à sa puissance d’aspiration de 3000Pa. Idéal pour les sols durs et les tapis, le Proscenic 850T offre également une gestion intelligente des obstacles et un réservoir d’eau pour le lavage des sols. Une occasion à ne pas manquer pour les utilisateurs cherchant un appareil performant à prix réduit.

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

【App & Voix Control】: Programmer et personnaliser vos préférences de nettoyage en tout lieu et à tout moment en utilisant l'APP Proscenic. Pour contrôler le robot et profiter pleinement de ses fonctions, utilisez-le à l’aide de vos smartphones sous Android ou iOS. Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales d'Alexa et de Google Assistant , SIRI, IFTTT pour contrôler les fonctions de base.

【Super aspiration 3000Pa】: Avec la très forte puissance d’aspiration de 3000Pa, l’aspirateur robot 850T aspire facilement : la poussière, les cheveux, les poils d’animaux et les déchets. Avec 3 niveaux réglables, il peut répondre à vos différentes exigences

【IPNAS 2.0 Système de Nettoyage intelligent】: Grâce au Système de Nettoyage « IPNAS 2.0 » vous pouvez planifier le mode de nettoyage et localiser le robot à l’aide de la cartographie en temps réel.

【Aspirer et Laver en même temps】: L’aspirateur robot laveur 850T a deux modes : une aspiration seule ou bien une aspiration accompagnée d’un lavage. Cela, grâce à son conteneur de poussière et d'eau 2-EN-1. Et avec la bordure magnétique, vous pouvez délimiter une ou plusieurs zones, le robot évitera donc les zones non concernées.

[Service Après Vente] Proscenic vous offre une garantie de produit de 2 ans. Nous disposons d'une équipe professionnelle de service à la clientèle et nous répondrons à vos demandes 24 H sur 24H.

Acheter sur Amazon