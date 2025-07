Prime Day : 150 € de réduction sur le Robot Tondeuse sans Fil Navimow i105E

La saison des bonnes affaires est ouverte, et Amazon frappe fort pour ce Prime Day. Au programme : une réduction immédiate de 150 € sur le robot tondeuse sans fil Navimow i105E, un appareil taillé pour automatiser l’entretien de votre pelouse sans le moindre effort.

La marque Navimow, filiale innovante du groupe Segway, s’illustre depuis plusieurs années dans le secteur des robots tondeuses. Grâce à des solutions sans fil et pilotées par GPS, la marque étoffe son catalogue avec des modèles de plus en plus autonomes, dont ce i105E, désormais proposé à prix réduit.

Une tondeuse GPS sans fil : la fin des câbles périmétriques

Avec le Navimow i105E, fini les longues séances d’installation de câbles enterrés autour de votre jardin. Ce modèle repose sur une technologie de navigation par satellite, combinée à une correction RTK (Real-Time Kinematic), qui lui permet de se déplacer avec une précision centimétrique. Vous tracez la zone de tonte depuis l’application mobile, et le robot s’occupe du reste.

Application mobile : tout se gère du bout des doigts

Navimow mise sur une expérience utilisateur intuitive. Grâce à l’application dédiée (disponible iOS et Android), vous cartographiez votre jardin, définissez des zones interdites, programmez les horaires de tonte et surveillez les performances du robot. Le tout, en temps réel et à distance. La connectivité Wi-Fi et Bluetooth renforce cette flexibilité.

Tonte optimisée même sur terrains complexes

La gamme du constructeur s’agrandit avec un robot capable de gérer des pentes jusqu’à 30 %, et de s’adapter à des pelouses allant jusqu’à 500 m². Une prouesse rendue possible grâce à ses roues motrices crantées, une lame flottante qui suit les irrégularités du sol, et des capteurs qui assurent une tonte homogène, même sur terrain accidenté.

Silencieux et autonome : l’entretien discret de votre gazon

Avec un niveau sonore inférieur à 60 dB, le Navimow i105E passe inaperçu. Il peut tondre en soirée ou tôt le matin sans déranger. Son système de recharge automatique détecte le niveau de batterie, et le guide vers sa base lorsque nécessaire. Une fois rechargé, il reprend son cycle de tonte automatiquement.

Prime Day : un prix qui change la donne

C’est à l’occasion du Prime Day que le Navimow i105E devient encore plus attractif. Affiché habituellement à 999 €, il passe à 849 €, soit 150 € de remise immédiate. Un tarif rare pour un robot sans fil à navigation intelligente, capable de rivaliser avec des modèles bien plus chers.

Récapitulatif technique

Modèle : Navimow i105E

Surface de tonte recommandée : jusqu’à 500 m²

Navigation : GPS avec RTK (sans fil)

Gestion de pente : jusqu’à 30 %

Autonomie : environ 180 min

Recharge automatique : oui

Contrôle : application mobile (Wi-Fi, Bluetooth)

Niveau sonore : < 60 dB

Hauteur de coupe : réglable de 30 à 60 mm

Sécurité : capteurs d’obstacles, capteurs de soulèvement

Prix en promo : 849 € (au lieu de 999 €)

