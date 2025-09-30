Bon plan : Marshall Minor IV à moins de 100 € : une alternative sérieuse aux AirPods.

Les écouteurs sans fil évoluent sans cesse, et une bonne affaire attire toujours l’attention. Le modèle Marshall Minor IV vient de passer sous la barre des 100 €, suscitant l’intérêt des audiophiles exigeants comme des amateurs de bons plans.

La marque Marshall, bien connue pour ses amplis guitare mythiques, a étendu son catalogue aux appareils audio nomades. Elle étoffe ainsi son offre avec des écouteurs et casques sans fil, tout en restant fidèle à son identité sonore et esthétique distinctive.

Le positionnement tarifaire

Depuis quelques mois, le prix du Marshall Minor IV a chuté, le rendant accessible à un public plus large. Pour un modèle habituellement positionné au-dessus de 100 €, ce bon plan le place comme une option crédible face aux géants du marché (Apple, Samsung, Sony). Il s’inscrit dans la tendance de démocratisation des produits audio de qualité.

Caractéristiques techniques et qualité sonore

Le Marshall Minor IV embarque des drivers dynamiques de 12 mm. La plage de fréquence annoncée va de 20 Hz à 20 000 Hz. L’impédance est de 32 Ω.

Sur le plan sonore, le rendu met en avant un grave bien présent, ce qui peut donner une signature plus “rock” que les profils neutres. Certains tests notent un renforcement des basses profondes, tout en soulignant que la clarté dans les médiums et aigus reste correcte.

Côté autonomie, la promesse est de plus de 30 heures cumulées entre les écouteurs et l’étui.

L’ergonomie est soignée, avec un design compact et léger : chaque écouteur pèse environ 7,39 g. L’étui est également bien dimensionné avec une largeur d’environ 5 cm, une hauteur de 5,5 cm et une profondeur de 2,4 cm.

Parmi les limites, il n’y a pas de réduction de bruit active (ANC) – il s’agit de modèles à isolation passive uniquement. La latence peut être un facteur si on les utilise pour le jeu ou le streaming vidéo, selon l’implémentation Bluetooth.

Usage et ergonomie

Le Marshall Minor IV se destine à un usage quotidien : écoute de musique, podcasts, appels. L’intégration Bluetooth permet une connexion sans fil fluide à un smartphone, une tablette ou un PC. Le design “in‑ear” assure un bon maintien, même en activité modérée (marcher, transports).

Les contrôles tactiles sur les écouteurs permettent de gérer la musique (lecture, pause, piste suivante) et les appels, sans sortir le téléphone. Certains retours signalent que les surfaces tactiles nécessitent une pression maîtrisée.

L’autonomie annoncée rend les écouteurs intéressants pour une journée complète + recharges multiples avec l’étui. Toutefois, dans la pratique, selon le volume d’écoute ou l’environnement, l’autonomie pourrait être légèrement inférieure.

Comparaison et pertinence du bon plan

Par rapport aux AirPods (entrée / milieu de gamme) ou à d’autres modèles à moins de 100 €, le Marshall Minor IV offre une signature sonore plus affirmée. Certains testeurs notent que, malgré cette coloration, le rendu reste audible de façon agréable sans trop de distorsion.

Si tu cherches un son neutre ou une réduction de bruit active, d’autres modèles pourraient mieux convenir. Mais pour ceux qui veulent une ambiance sonore “Marshall” à prix contenu, ce bon plan est pertinent.

En résumé, l’offre actuelle permet d’accéder à une marque premium et à un design soigné sans payer le tarif plein.

Récapitulatif technique

Drivers : 12 mm, dynamique

Plage de fréquences : 20 Hz – 20 000 Hz

Impédance : 32 Ω

Autonomie : > 30 heures cumulées (écouteurs + étui)

Poids : ~ 7,39 g par écouteur

Design : in‑ear, isolation passive (pas d’ANC)

Dimensions de l’étui : ~ 5 cm × 5,5 cm × 2,4 cm

Contrôles : surfaces tactiles pour musique/appels

