Nouvelle Toyota GR Corolla 2026 : une sportive compacte plus connectée que jamais.

La Toyota GR Corolla 2026 évolue discrètement mais significativement : rigidité accrue, intelligence embarquée amplifiée, et toujours ce tempérament rageur hérité du rallye. Toyota, avec sa division GAZOO Racing, continue d’étendre sa gamme sportive avec cette version repensée, entre performances et connectivité.

Pour ce nouveau millésime, Toyota améliore la rigidité structurelle en ajoutant de la colle dans les zones stratégiques avant et arrière. L’objectif : offrir plus de stabilité et un meilleur ressenti au volant. Un conduit d’air secondaire vient aussi stabiliser les températures du moteur lors des phases intensives.

Moteur turbo 3 cylindres et transmission sportive

Pas de changement côté moteur : la GR Corolla conserve son 1.6L turbo 3 cylindres G16E‑GTS, développant 300 chevaux pour 295 lb-ft de couple. Deux boîtes sont proposées : manuelle 6 vitesses (iMT) ou automatique 8 vitesses (DAT) avec palettes au volant. Le tout associé à la transmission intégrale GR‑FOUR avec différentiel Torsen et trois modes de conduite : Normal, Gravel et Track.

Toyota GR Corolla 2026, une connectivité embarquée revue à la hausse

L’intérieur se modernise grâce à un écran conducteur numérique de 12,3 pouces et un système multimédia central de 8 pouces, tactile et vocal. L’assistant vocal « Hey Toyota », la navigation cloud avec mise à jour OTA et les services connectés Safety, Service et Remote Connect viennent enrichir l’expérience à bord.

Réseau et sonorisation repensés

La GR Corolla 2026 peut servir de borne Wi-Fi 4G, connecter deux appareils Bluetooth simultanément et supporte Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La finition Premium Plus embarque 9 haut-parleurs dont un subwoofer, et le système ASC (Active Sound Control) ajoute un univers sonore configurable selon la conduite.

Sécurité proactive et versions ciblées

De série, la compacte sportive s’équipe de la suite Toyota Safety Sense 3.0, comprenant pré-collision, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, lecture des panneaux et feux automatiques. Deux finitions sont au catalogue : la GR Corolla et la GR Corolla Premium Plus, cette dernière proposant toit en carbone, jantes spécifiques et affichage tête haute.

Récapitulatif technique

Moteur : 1.6L turbo 3 cylindres G16E-GTS

Puissance : 300 ch à 6 500 tr/min

Couple : 295 lb-ft

Boîtes de vitesses : manuelle 6 vitesses iMT, automatique 8 vitesses DAT

Transmission intégrale : GR‑FOUR AWD, modes Normal, Gravel, Track

Différentiels : Torsen avant et arrière

Structure : rigidité renforcée

Écrans : cluster 12,3″, écran tactile 8″

Connectivité : Wi-Fi 4G, double Bluetooth, Apple CarPlay / Android Auto sans fil

Son : 9 haut-parleurs + subwoofer (Premium Plus), Active Sound Control

Aides à la conduite : Toyota Safety Sense 3.0, régulateur adaptatif, alerte de franchissement, etc.

Versions : GR Corolla, GR Corolla Premium Plus

Prix (US) : à partir de 39 920 USD

