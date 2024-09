French Days 2024 : 400€ de réduction sur le Robot cuiseur MAGIMIX Cook Expert XL Connect Platine

Les French Days sont de retour avec des promotions attrayantes, notamment sur le Robot cuiseur MAGIMIX Cook Expert XL Connect Platine, bénéficiant d’une réduction de 400€. Cet appareil haut de gamme permet de préparer des repas variés avec une grande précision, tout en s’inscrivant dans la démarche d’innovation continue de MAGIMIX.

MAGIMIX est une marque française reconnue pour la qualité et la robustesse de ses appareils de cuisine. La marque enrichit sa gamme avec des équipements sophistiqués, permettant aux utilisateurs de réaliser des recettes maison tout en bénéficiant de technologies modernes.

Un robot cuiseur polyvalent pour les chefs amateurs et confirmés

Le MAGIMIX Cook Expert XL Connect Platine est un robot cuiseur conçu pour les cuisiniers en quête de polyvalence et de performance. Doté d’un grand bol de 4,8 litres, il permet de cuisiner en grande quantité, idéal pour les familles nombreuses ou pour ceux qui aiment recevoir. La marque étoffe son catalogue avec ce modèle capable de réaliser une multitude de préparations : soupes, sauces, plats mijotés, pâtisseries, et bien plus encore.

Un modèle connecté pour une cuisine assistée

Avec l’intégration de la connectivité, MAGIMIX diversifie ses collections et facilite encore plus l’expérience utilisateur. Grâce à l’application Cook Expert, les utilisateurs peuvent contrôler leur robot depuis leur smartphone, accéder à des recettes, et suivre en temps réel l’évolution de leurs plats. Cette fonctionnalité montre bien comment la marque élargit son offre de produits pour répondre aux besoins d’une cuisine toujours plus connectée.

Des technologies au service de la précision culinaire

Le MAGIMIX Cook Expert XL Connect propose plusieurs modes de cuisson adaptés à tous types de recettes, qu’il s’agisse de cuire à la vapeur, de mijoter ou de mélanger. Son moteur puissant et silencieux garantit une utilisation longue durée. Avec ses accessoires variés, dont une lame universelle, un panier vapeur et un batteur, la marque développe son assortiment en proposant un appareil complet et performant. De plus, la fonction Expert permet de régler manuellement la vitesse, la température et le temps, offrant ainsi un contrôle total sur les préparations.

Un appareil qui s’adapte à toutes les envies culinaires

MAGIMIX introduit de nouvelles références avec ce modèle en version XL, capable de s’adapter à différentes tailles de portions. Il permet de cuisiner pour un grand nombre de convives sans perdre en qualité. En parallèle, la fonction de balance intégrée ajoute un confort supplémentaire, simplifiant les pesées et les préparations. MAGIMIX ajoute de nouveaux modèles avec des innovations comme la balance intégrée, répondant ainsi aux attentes des cuisiniers à la recherche de précision et de simplicité.

Date de sortie et prix

Le MAGIMIX Cook Expert XL Connect Platine est disponible à un prix réduit dans le cadre des French Days. Son prix initial est de 1 599€, mais avec une réduction de 400€, il est proposé à 1 199€. Cette offre est actuellement en ligne sur Boulanger et chez d’autres distributeurs participant aux French Days.

Récapitulatif technique