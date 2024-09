French Days 2024 : 100€ de réduction sur le Xiaomi 14T Pro

Pendant les French Days 2024, le Xiaomi 14T Pro bénéficie d’une réduction de 100€. Ce smartphone puissant, doté d’un écran AMOLED et de la technologie 5G, offre une performance optimale grâce à son processeur avancé. Avec cette remise, Xiaomi élargit son offre et permet aux utilisateurs d’accéder à un appareil à la pointe de la technologie à un prix plus abordable. C’est une opportunité à saisir pendant la durée des French Days.

Prix conseillé : 899,00 EUR –11%

Prix : 799,90 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

L’objectif Leica Summilux du Xiaomi 14T Pro se distingue par sa grande ouverture et ses performances optiques supérieures. Il saisit les moindres détails même en basse lumière et assure une reproduction des couleurs, un contraste et une résolution de haute qualité.

Doté d’une architecture "All-Big-Core", d’un GPU 12 cœurs de niveau flagship, et d’un moteur d’IA générative de premier plan, le Dimensity 9300+ assure une expérience inégalée.

Le Light Fusion 900, conçu sur mesure par Xiaomi, possède une taille de capteur de 1/1,31”. Il se distingue par une plage dynamique de 13,5EV et une profondeur de couleur native de 14 bits, capturant des détails d'ombres et de lumières exceptionnels.

Entourez pour chercher avec Google, Recherchez instantanément ce que vous voyez sur votre téléphone.

Énorme batterie 5000mAh (typ), HyperCharge filaire 120W et sans fil 50W

Prix conseillé : 899,00 EUR –11%

Prix :

799,90 EUR

Acheter sur Amazon