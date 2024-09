French Days : La HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm passe sous la barre des 500€.

Pendant les French Days, la HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm voit son prix chuter sous la barre des 500€. Cette montre connectée, reconnue pour son design élégant et ses fonctionnalités avancées, propose un suivi précis de la santé et des performances sportives. Avec son écran AMOLED et une autonomie prolongée, HUAWEI étoffe son catalogue avec un modèle haut de gamme à un prix réduit, offrant ainsi une occasion idéale d’investir dans la technologie wearable.

Caractéristiques techniques :

V Pro Titanium

HUAWEI FreeBuds 5i Black-FR

Certifiés audio haute résolution sans fil, ils disposent d'une réponse en fréquence plus large et d'un son haute résolution complet pour les sources audio HD. Les HUAWEI FreeBuds 5i sont dotés de plusieurs égaliseurs pour s'adapter à un large éventail de styles différents, pour une expérience d'écoute sur mesure

Annulation polyvalente du bruit, adaptée à la vie quotidienne : choisissez entre les modes d'annulation du bruit Ultra, Général et Confort, pour adapter les effets à votre environnement, tel qu'un aéroport, une station de métro, un restaurant, un bureau ou une maison

