Soldes d’été : 500€ de remise sur la TV LED Samsung UE85AU8005 2021.

Samsung 85AU8005 : la précision et la qualité 4K UHD Une image 4 fois plus détaillée qu’en Full HD. Avec le Samsung 85AU8005, découvrez la performance d’un écran de télévision en Ultra Haute Définition 4K pour des contenus ultra-réalistes. Renforcez l’immersion dans tous vos films.

Caractéristiques techniques :

Ecran et Traitement Vidéo

Technologie : LED

Taille de l’écran : 85,0 pouces

Taille de l’écran (cm) : 215

Fréquence de balayage native : 50 Hz

Résolution native (+ d’infos) : 3840 x 2160 pixels

Définition : 4K Ultra HD

8k (+ d’infos) : Non

Upscaling Ultra HD : Non

Compatible HDR : Oui : Le HDR est une technologie qui permet d’augmenter le niveau de détail de l’image et son contraste

Type de processeur : Crystal Processor 4K

Traitement numérique de l’image : Non communiqué

Ecran incurvé (+ d’infos) : Non

Technologie utilisée (+ d’infos) : 2D

3D (balisage) : 2D

Facette Traitement du son barre de son

Disney+ intégré : Oui

HDR10 : Oui

HDR10+ : Oui

Dolby vision : Non

Réception

Tuner TNT HD : Oui

Tuner câble : Oui

Double tuner (+ d’infos) : Non

NETFLIX (+ d’infos) : Oui

YouTube : Oui

Tuner satellite HD : Oui

Molotov : Oui

Compatibilité

Assistant vocal intégré : Alexa et Google Assistant

Compatible assistant vocal : Alexa et Google Assistant

TV connectée (Smart TV)

Système d’exploitation : TV connectée Tizen

Navigateur Internet : Oui

Connectivité

WiFi : Oui

WiFi-Direct (+ d’infos) : Oui

Bluetooth : Oui

FRANSAT (+ d’infos) : Non

Compatible Airplay 2 (+ d’infos) : Oui

Chromecast intégré : Non

Son

Son : 20 Watts

Traitement du son : Dolby Digital Plus

Confort et utilisation

Couleur : Noir

HDMI CEC : Oui

Enregistrement sur clé USB (USB PVR) : Non

Prise 12 Volts : Non

Boîtier One Connect dédie Samsung (+ d’infos) : Non

Câble unique Samsung : un seul câble pour la vidéo et l’alimentation : Non

Gamer

Perfect For PlayStation (Tv Sony) : Non

Optimiser pour le jeu sur console (entrée HDMI 2.1) : Non

Compatible Nvidia G-Sync ( Tv LG) : Non

Compatible FreeSync : Oui

Connectiques

HDMI 2.0 : 3

HDMI 2.1 : 0

Péritel : 0

Sortie optique : 0

Prise casque : 0

Port USB : 2

Slot PCMCIA : 1

Entrée antenne : 1

Entrée satellite : 0

Port Ethernet : 1

Support et fixation

Pied : Pieds sur les côtés

Norme VESA (+ d’infos) : 600 x 400 mm

Consommations

Energie label 2021 : G

Consommation (en fonctionnement 2021) : 206 W

Coût annuel en fonctionnement 2021 : 6 euros par an

Consommation en fonctionnement HDR 2021 (watts) : 276

Poids et Dimensions

LxHxP (avec pied) : 190.1 x 113.2 x 39.5 cm

LxHxP (sans pied) : 190.1 x 108.6 x 2.7 cm

Poids avec pied : 43,5 kg

Poids sans pied : 41,5 kg

Dimensions du carton l x h x p : 207.5 x 123.7 x 22 cm