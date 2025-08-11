Bon plan : Samsung Galaxy A26 128 Go 5G + Samsung Fit 3 : un pack complet à prix serré chez Boulanger

Pour les amateurs de smartphones polyvalents et d’objets connectés, Boulanger propose une offre intéressante : le Samsung Galaxy A26 128 Go 5G accompagné de la Samsung Fit 3 pour seulement 259 €. Un pack pensé pour ceux qui veulent rester connectés, tout en maîtrisant leur budget.

Caractéristiques techniques :

Le constructeur coréen étoffe ainsi sa gamme milieu de gamme avec un modèle qui mise sur l’équilibre entre performance, autonomie et connectivité. Couplé à un bracelet connecté, ce bundle répond aussi bien aux besoins quotidiens qu’aux envies de suivi d’activité physique.

Un smartphone pensé pour la 5G et l’usage quotidien

Le Samsung Galaxy A26 bénéficie d’une connectivité 5G, garantissant un débit rapide pour le streaming, les appels vidéo et les téléchargements. Il intègre un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces, assurant des couleurs vives et un confort visuel agréable. Son processeur octa-core couplé à 4 Go de RAM permet une navigation fluide dans les applications et sur le web.

Un module photo polyvalent

Côté photographie, Samsung mise sur un triple capteur arrière :

Capteur principal 50 MP pour des clichés nets et détaillés

Ultra grand-angle 5 MP pour capturer plus de scène

Capteur macro 2 MP pour des prises rapprochées

En façade, un capteur 13 MP prend en charge les selfies et les appels vidéo avec une qualité correcte.

Samsung Fit 3 : un suivi sportif et santé au quotidien

Le Samsung Fit 3 complète parfaitement le smartphone. Ce bracelet connecté offre un suivi précis de l’activité physique (nombre de pas, calories brûlées, suivi du sommeil) ainsi que la surveillance de la fréquence cardiaque. Son autonomie, qui peut atteindre plusieurs jours, et son design léger en font un compagnon discret pour le sport comme pour la vie quotidienne.

Autonomie et stockage optimisés

Avec sa batterie de 5 000 mAh, le Galaxy A26 assure une journée complète d’utilisation intensive, et plus encore en usage modéré. Le stockage interne de 128 Go est extensible via microSD, permettant de conserver photos, vidéos et applications sans contrainte.

Un rapport qualité-prix attractif chez Boulanger

Proposé à 259 €, ce pack chez Boulanger se positionne comme un choix malin pour profiter à la fois d’un smartphone récent compatible 5G et d’un bracelet connecté Samsung. Un tarif qui séduira autant les étudiants que les utilisateurs en quête d’un second téléphone performant.

Récapitulatif technique

Samsung Galaxy A26 :

Écran : 6,5″ Super AMOLED Full HD+

Processeur : Octa-core

RAM : 4 Go

Stockage : 128 Go extensible

Appareil photo arrière : 50 MP + 5 MP + 2 MP

Appareil photo avant : 13 MP

Batterie : 5 000 mAh

Connectivité : 5G, Bluetooth, Wi-Fi

OS : Android avec One UI

Samsung Fit 3 :