Bon plan du dimanche : Samsung Galaxy A26 5G + bracelet Fit 3 à 249,99 €

Le dimanche, c’est aussi le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Et celle-ci pourrait bien séduire tous ceux qui cherchent un smartphone moderne et une montre connectée sans exploser leur budget. Le Galaxy A26 5G et le bracelet Fit 3 sont proposés ensemble à 249,99 €, une combinaison pensée pour le quotidien connecté.

Caractéristiques techniques :

Samsung continue de faire évoluer ses gammes en proposant des duos produits accessibles et utiles. Ce pack réunit un smartphone équilibré et un bracelet pratique, de quoi couvrir à la fois les besoins numériques et les envies de suivre son activité.

Un grand écran qui en fait plus

Le Galaxy A26 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En clair, les vidéos sont plus fluides, les images plus nettes, et l’affichage plus agréable, surtout pour ceux qui passent du temps sur les réseaux ou à regarder des séries.

Des performances pour le quotidien

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 1380 épaulé par 6 Go de RAM. Ce duo offre une navigation fluide et permet d’enchaîner les applis sans ralentissement. Avec ses 128 Go de stockage, on a largement de quoi installer ses applis, stocker ses photos ou ses musiques, et même étendre la mémoire avec une carte microSD.

Pour les photos et plus encore

L’appareil photo principal affiche 50 mégapixels, accompagné de deux autres capteurs. Le tout permet de capturer des images claires de jour comme de nuit. À l’avant, une caméra de 13 MP prend le relais pour les selfies ou les appels vidéo. C’est simple, efficace, et suffisant pour un usage courant.

Une autonomie qui tient le rythme

Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy A26 est capable de tenir la journée sans broncher. Que ce soit pour écouter de la musique, naviguer ou échanger sur WhatsApp, il ne demande pas à être rechargé sans arrêt. Et quand c’est le cas, la charge rapide est là pour gagner du temps.

Le petit plus qui change tout : la Fit 3

Incluse dans ce pack, la Fit 3 de Samsung permet de suivre ses pas, son sommeil, et même son rythme cardiaque. Elle se connecte au smartphone en Bluetooth et devient vite un réflexe au poignet. Légère et discrète, elle accompagne aussi bien les journées de travail que les séances de sport.

Récapitulatif technique :