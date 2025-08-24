Bon plan du dimanche : 180€ de remise sur l’ordinateur portable HP 15-fc0134nf

Les bons plans tech ne prennent pas de repos, même le dimanche. Aujourd’hui, zoom sur une réduction intéressante sur un ordinateur portable polyvalent : le HP 15-fc0134nf, désormais affiché à 369,99€ au lieu de 549,99€ chez Boulanger. Une aubaine à ne pas laisser filer.

Caractéristiques techniques :

La marque HP continue d’étoffer son catalogue avec des machines fiables à prix contenus. Ce modèle 15 pouces s’inscrit dans une gamme pensée pour les étudiants, télétravailleurs et utilisateurs à la recherche d’un compagnon quotidien, sans exploser leur budget.

Un PC portable HP abordable pour les tâches du quotidien

Ce HP 15-fc0134nf mise sur un format 15,6 pouces pour répondre à l’essentiel : navigation web, bureautique, lecture vidéo et travail en ligne. Ni ultra-puissant ni gaming, il trouve son intérêt dans une configuration équilibrée et une conception pensée pour la simplicité d’usage.

Son écran Full HD antireflet assure un confort visuel appréciable, notamment en environnement lumineux. Côté design, le châssis argenté reste sobre, classique mais soigné, avec une finesse correcte pour un PC de cette gamme.

Un processeur AMD moderne et économe

Sous le capot, HP fait le pari d’un processeur AMD Ryzen 5 7520U, une puce de la famille Mendocino gravée en 6 nm. Ce CPU quad-core affiche une fréquence allant jusqu’à 4,3 GHz, bien suffisante pour toutes les tâches classiques. Associé à une partie graphique Radeon 610M, il permet de visionner des vidéos en haute définition et de gérer de petites charges de travail sans ralentissement.

Ce choix d’architecture moderne permet également une meilleure efficacité énergétique, assurant une autonomie correcte pouvant dépasser les 7 heures selon les usages.

Une mémoire LPDDR5 rapide, mais non évolutive

HP équipe ce modèle de 8 Go de RAM LPDDR5, une mémoire vive de dernière génération, rapide et efficace. Petit bémol : cette mémoire est soudée, donc non extensible. Une limitation à prendre en compte pour les utilisateurs envisageant de monter en puissance dans le futur. Mais dans le cadre d’un usage quotidien classique, cette capacité reste suffisante et fluide.

Côté stockage, on retrouve un SSD de 512 Go, garantissant des temps de démarrage rapides, des transferts efficaces et une réactivité globale appréciable.

Connectique complète et charge rapide

La connectique du HP 15-fc0134nf est bien pensée pour un usage polyvalent : deux ports USB-A, un USB-C, une prise HDMI, une sortie casque et un lecteur de carte SD. De quoi connecter sans peine vos périphériques et accessoires.

Autre avantage : la présence d’un chargeur rapide HP Fast Charge, qui permet de récupérer environ 50 % de batterie en 45 minutes seulement. Un atout pratique pour les utilisateurs pressés.

Un ordinateur pensé pour les étudiants et le télétravail

Avec son gabarit léger (1,59 kg) et son écran confortable, ce modèle HP s’adresse directement à ceux qui ont besoin de mobilité sans sacrifier la lisibilité. Étudiants, professionnels en déplacement ou télétravailleurs y trouveront une machine discrète et efficace.

Le clavier intègre un pavé numérique complet, apprécié pour les usages bureautiques, et le Wi-Fi 6 assure une connexion rapide et stable. L’ensemble tourne sous Windows 11, pour une expérience fluide et actuelle.

Récapitulatif technique

Écran : 15,6 pouces Full HD (1920×1080) antireflet

Processeur : AMD Ryzen 5 7520U (4 cœurs, jusqu’à 4,3 GHz)

Carte graphique : AMD Radeon 610M intégrée

Mémoire vive : 8 Go LPDDR5 (soudée, non extensible)

Stockage : SSD 512 Go

Connectique : 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI, prise casque, lecteur SD

Wi-Fi : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3

Clavier : avec pavé numérique

Poids : 1,59 kg

OS : Windows 11 Famille

Autonomie : jusqu’à 7 heures

Charge rapide : 50 % en 45 minutes



