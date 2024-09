French Days 2024 : 150€ de réduction sur le Robot Aspirateur Laveur ROBOROCK Qrevo MaxV

Le Robot Aspirateur Laveur ROBOROCK Qrevo MaxV profite des French Days 2024 pour s’offrir une remise exceptionnelle de 150€. Ce modèle intelligent allie puissance d’aspiration et fonction lavage pour simplifier le nettoyage des sols.

La marque ROBOROCK, spécialisée dans les solutions de nettoyage intelligentes, étoffe son catalogue avec des modèles alliant technologies avancées et performance. Le Qrevo MaxV représente une évolution de cette gamme, proposant des fonctionnalités automatisées adaptées aux besoins des foyers modernes.

Fonctionnalités du ROBOROCK Qrevo MaxV : Un aperçu des innovations

Le ROBOROCK Qrevo MaxV s’impose comme un choix de qualité dans l’univers des robots aspirateurs laveurs. Ce modèle se distingue par son système de navigation avancé et sa capacité à combiner les fonctions d’aspiration et de lavage. Grâce à son système ReactiveAI 2.0, il identifie et évite les obstacles en temps réel, ce qui améliore considérablement son efficacité de nettoyage. En outre, son moteur puissant de 5100 Pa garantit une aspiration en profondeur, capable de capturer poussières, poils d’animaux et autres débris. La marque enrichit ainsi sa gamme de produits en répondant aux exigences de performances et de praticité.

Un nettoyage intelligent pour des sols impeccables

Avec sa double fonction d’aspirateur et de laveur, le Qrevo MaxV assure un entretien complet des surfaces. Ce modèle est équipé d’un système de nettoyage à deux serpillières rotatives, qui permet un nettoyage efficace des taches tenaces. De plus, il dispose d’une station de vidage automatique qui réduit les interventions humaines, une option idéale pour ceux souhaitant automatiser au maximum le processus de nettoyage. ROBOROCK complète son éventail de produits en offrant ainsi une solution tout-en-un qui simplifie le quotidien.

Une interface conviviale et des commandes vocales

Le ROBOROCK Qrevo MaxV propose une expérience utilisateur simplifiée grâce à son application dédiée, qui permet de contrôler à distance les sessions de nettoyage, de définir des zones d’exclusion ou encore de planifier des horaires d’intervention. Le modèle intègre également la compatibilité avec des assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, élargissant ainsi son offre de produits en termes d’interactions connectées. Cette flexibilité est un atout supplémentaire pour les utilisateurs cherchant une personnalisation accrue de leur robot.

Date de sortie et prix du ROBOROCK Qrevo MaxV

Disponible lors des French Days 2024, le ROBOROCK Qrevo MaxV bénéficie d’une réduction de 150€ sur son prix initial. Ce modèle de pointe est désormais accessible à un tarif de 849€, ce qui en fait une option intéressante pour les consommateurs à la recherche d’un robot performant et complet.

Récapitulatif technique