French Days 2024 : 25% de remise sur la Balance connectée Tefal

À l’occasion des French Days 2024, la marque Tefal propose une réduction de 25% sur sa balance connectée. Cet appareil, conçu pour suivre précisément votre poids et votre composition corporelle, se synchronise facilement avec des applications mobiles. Tefal continue d’enrichir son offre avec cette balance qui combine technologie et simplicité d’utilisation. Grâce à cette promotion, les utilisateurs peuvent désormais acquérir un outil essentiel pour suivre leur santé à un prix plus abordable pendant la durée des French Days.

Prix conseillé : 46,89 EUR –25%

Prix : 34,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

UNE BALANCE CONNECTEE AU POSITIF : avec son application ultra-intuitive, elle vous aide à mieux connaître votre corps et gérer vos objectifs

BIEN PLUS QUE L'INDICATION DU POIDS : 10 indicateurs avec le poids, l'IMC, la graisse corporelle, la masse musculaire, la masse osseuse, l’eau corporelle, la graisse sous cutanée, la graisse viscérale, le taux métabolique de base et l'âge métabolique

SUIVEZ VOTRE PROGRESSION : visualisez facilement votre progression grâce à une application connectée gratuite et facile à utiliser, incluant des tableaux de bord et des graphiques fonctionnels

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS : option permettant de définir vos objectifs en termes de poids et de masse grasse, pour vous aider à obtenir des résultats positifs

NOMBRE ILLIMITÉ D'UTILISATEURS : idéal pour entretenir votre forme physique avec votre famille et vos amis ; la seule limite est la mémoire de votre téléphone

Prix conseillé : 46,89 EUR –25%

Prix :

34,99 EUR

Acheter sur Amazon