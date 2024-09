French Days : 100€ de réduction sur le Four encastrable connecté SAUTER SOP6612LX

Les French Days marquent une occasion de bénéficier de remises intéressantes sur de nombreux produits, dont le four encastrable connecté SAUTER SOP6612LX. Ce modèle profite d’une réduction de 100 €, ce qui en fait une offre à ne pas manquer pour ceux cherchant à équiper leur cuisine d’appareils modernes.

La marque SAUTER est reconnue pour la qualité et la diversité de ses appareils électroménagers. Depuis plusieurs décennies, SAUTER étoffe son catalogue avec des équipements performants et innovants, répondant aux besoins des consommateurs exigeants.

Four encastrable SAUTER SOP6612LX : une innovation connectée

Le four encastrable connecté SAUTER SOP6612LX enrichit la gamme de fours connectés de la marque. Doté de nombreuses fonctionnalités, il est conçu pour offrir une utilisation simplifiée tout en garantissant des performances de cuisson précises. Grâce à sa connectivité, il permet de contrôler les paramètres à distance via une application dédiée. La marque SAUTER élargit ainsi son offre de produits connectés, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leurs appareils.

Fonctionnalités avancées du SAUTER SOP6612LX

Le four encastrable SAUTER SOP6612LX se distingue par ses caractéristiques techniques avancées. Il dispose d’un volume utile de 73 litres, offrant ainsi une grande capacité de cuisson. Son mode de cuisson multifonction permet de diversifier les recettes, allant de la chaleur tournante à la cuisson grill. Avec son système de nettoyage pyrolyse, ce modèle simplifie l’entretien en réduisant les résidus alimentaires en cendres. Ce four se démarque également par sa classe énergétique A+, garantissant une consommation d’énergie optimisée.

Design et ergonomie du four encastrable SAUTER

Le four SAUTER SOP6612LX propose un design épuré et moderne, s’intégrant parfaitement dans une cuisine contemporaine. Sa porte à fermeture douce offre une sécurité et un confort d’utilisation supplémentaire. Les commandes tactiles intuitives et l’écran digital facilitent la navigation entre les différents programmes. La marque SAUTER complète ainsi son éventail de produits en proposant un modèle à la fois esthétique et performant.

Date de sortie et prix du SAUTER SOP6612LX

Ce modèle est actuellement disponible en France avec une réduction de 100 € à l’occasion des French Days. Le four encastrable connecté SAUTER SOP6612LX est vendu au prix de 549 € au lieu de 649 €. Une offre limitée qui s’inscrit dans le cadre de cet événement commercial très attendu.

Récapitulatif technique