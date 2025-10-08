Prime Day : l’iPad avec puce A16 profite d’une baisse de prix

L’Apple iPad équipé de la puce A16 bénéficie de performances nettement améliorées, avec une gestion fluide du multitâche et une autonomie renforcée. Son écran lumineux et sa compatibilité avec l’Apple Pencil le rendent adapté au travail comme au divertissement. Durant le Prime Day, ce modèle figure parmi les produits Apple mis en avant sur Amazon.

Caractéristiques techniques :

POURQUOI L’IPAD – Disponible en quatre superbes finitions, l’iPad 11 pouces est plus performant que jamais avec sa puce A16 ultra-rapide, son superbe écran Liquid Retina, ses caméras avancées, la connectivité Wi Fi rapide et un connecteur USB C*. Il vous permet d’en faire plus, de garder le contact et de donner libre cours à votre créativité.

PERFORMANCES ET STOCKAGE – La puce A16 met ses performances ultra rapides au service de vos activités préférées. Avec son autonomie d’une journée, l’iPad est idéal pour jouer à des jeux immersifs et faire de la retouche photo et du montage vidéo*. Les capacités de stockage disponibles s’étendent de 128 Go à 512 Go*.

ÉCRAN LIQUID RETINA 11 POUCES – Le superbe écran Liquid Retina est idéal pour regarder des films ou dessiner votre prochain chef-d’œuvre*. La technologie True Tone ajuste la tonalité générale de l’écran en fonction de l’ambiance lumineuse de la pièce, pour un meilleur confort visuel, quel que soit l’éclairage.

IPADOS + APPS – iPadOS fait de l’iPad un outil plus productif, polyvalent et intuitif. Avec iPadOS, exécutez plusieurs apps à la fois, utilisez l’Apple Pencil pour écrire dans n’importe quelle zone de texte avec Griffonner, retouchez vos photos et partagez-les*. L’iPad intègre des apps incontournables comme Safari, Messages et Keynote, et plus d’un million d’autres apps conçues spécifique¬ment pour l’iPad vous attendent sur l’App Store.

CONNECTIVITÉ WI-FI RAPIDE – Le Wi-Fi 6 vous permet d’accéder rapidement à vos fichiers et à vos téléchargements, et de regarder vos séries préférées en streaming.

