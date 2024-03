Bon Plan du dimanche : 35% de remise sur le Casque MARSHALL Major IV Noir

Découvrez le bon plan du dimanche : profitez de 35% de remise sur le Casque MARSHALL Major IV Noir. Une occasion unique de s’offrir une qualité sonore exceptionnelle et un design emblématique à un prix avantageux. Avec son autonomie remarquable et son confort d’écoute inégalé, le MARSHALL Major IV est le choix parfait pour les amateurs de musique exigeants. Ne manquez pas cette offre limitée et vivez l’expérience MARSHALL à un tarif exclusif.

Caractéristiques techniques :

Fonctionnalités du casque Commandes tactiles : Appels + musique + assist. Vocal Mode de contrôle : boutons Kit mains-libres : oui, le microphone intégré permet de passer des appels

Qualité audio et personnalisation du son Réponse en fréquence : 20 à 20 000 Hz Le saviez-vous ? : Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves ; plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus Sensibilité (dB) : 99

Connectiques Connectique de charge : USB Type-C Connectique audio : Jack 3.5 mm

Connectivité Filaire : Non Bluetooth : Oui Type de Bluetooth : 5 Compatibilité assistant vocal : Non Type de connexion : Bluetooth

Confort d’utilisation Confort d’écoute : supra aural, il se pose sur l’oreille et permet de réduire la taille,le poids et l’encombrement Indice d’étanchéité : IPX4 : Protection contre les projections d’eau Facilité de rangement : pliable Matière des coussinets : En mousse à mémoire de forme



