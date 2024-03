Bon Plan du dimanche : 200€ de remise sur l’Apple MACBOOK Air 13′ M2 8Go RAM 256Go SSD Minuit.

Profitez de l’offre exceptionnelle chez Boulanger : 200€ de remise sur l’Apple MACBOOK Air 13′ M2, doté de 8Go RAM et un SSD de 256Go, couleur Minuit. Ne ratez pas cette chance de vous offrir le meilleur de la technologie à un prix réduit. Découvrez des performances optimales et une qualité sans égale avec le MACBOOK Air M2. Faites vite, l’offre est limitée. Achetez maintenant et vivez l’expérience Apple à un prix inédit !

Caractéristiques techniques :