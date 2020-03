Bon Plan : 500€ de réduction sur le téléviseur Sony Bravia KD55AG9.

Vous êtes confiné à la maison et vous vous ennuyez ? Alors pourquoi ne pas regarder vos séries TV préférées ? Mais vous n’avez qu’un téléviseur à partager avec le reste de la famille ? Alors profiter de cette offre de Boulanger sur le téléviseur Sony Bravia KD55AG9.

En effet, cet écran est proposé avec une belle remise de 500€. Attention, on a affaire ici à un écran OLED TV, compatible HDR et 4K Ultra HD. En prime, le téléviseur est connecté (via Wi-Fi) et embarque Android TV et du Bluetooth.

LIEN D’ACHAT : Sony Bravia KD55AG9.

Information générale :