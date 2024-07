Push ANC Active, les Nouveaux écouteurs Skullcandy

Une Autonomie Adaptée aux Besoins Actuels

La gamme du constructeur s’étoffe également avec une autonomie optimisée. Les Push ANC Active proposent jusqu’à 44 heures d’écoute avec le boîtier de chargement inclus. Une charge rapide permet également de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes, ce qui est idéal pour les utilisateurs en déplacement.

Confort et Ergonomie au Rendez-Vous

En termes de design, la marque enrichit sa gamme avec des écouteurs conçus pour un confort prolongé. Les embouts en silicone assurent une bonne isolation et un maintien sûr. De plus, les Push ANC Active sont résistants à l’eau et à la sueur, ce qui les rend adaptés à une utilisation sportive.

Commandes Tactiles Intuitives

Les Push ANC Active intègrent des commandes tactiles intuitives permettant de gérer la musique, les appels et l’activation de l’ANC sans avoir à sortir le smartphone. La gamme du constructeur s’élargit ainsi avec des fonctionnalités qui simplifient l’utilisation au quotidien.

Disponibilité et Prix des Push ANC Active

Les Push ANC Active de Skullcandy seront disponibles à partir du mois prochain. Le prix de ces nouveaux écouteurs communiqué officiellement par la marque est de 99.99. La marque étoffe son catalogue avec des solutions adaptées aux attentes des utilisateurs modernes.

Récapitulatif Technique