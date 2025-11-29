Black Friday : 50% de réduction sur le pack MARSHALL Stanmore III + Major V, une offre audio à ne pas manquer.

Le Black Friday est l’occasion rêvée pour renouveler son équipement audio à prix réduit. Cette année, l’offre de MARSHALL attire particulièrement l’attention avec une réduction de 50 % sur un pack combinant l’enceinte Stanmore III et le casque Major V.

La marque britannique MARSHALL, connue pour son design rétro et la qualité sonore de ses produits, enrichit son catalogue avec une offre taillée pour les audiophiles. L’enceinte résidentielle Stanmore III et le casque Major V forment un duo complémentaire, désormais accessible à un tarif divisé par deux pendant le Black Friday.

Une enceinte résidentielle pensée pour la puissance

La Stanmore III est la version la plus récente de cette gamme d’enceintes iconiques. Elle se distingue par une puissance de 80 W RMS, un système à trois voies (grave, médium, aigu) et une répartition sonore optimisée pour une large pièce. Son design vintage intègre des boutons en laiton pour le réglage du volume, des basses et des aigus, tout en conservant un aspect robuste et fidèle à l’ADN MARSHALL.

Le casque Major V : la continuité d’un succès

Le Major V, cinquième génération du casque MARSHALL, conserve la structure compacte qui a fait sa réputation. Il est équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, d’un Bluetooth 5.3 pour une connexion stable et d’une autonomie pouvant atteindre 100 heures. Léger et pliable, il se positionne comme un excellent compagnon nomade, sans pour autant négliger la restitution des basses.

Une offre combinée pour le Black Friday

Avec cette offre groupée Black Friday, MARSHALL propose une expérience audio complète, à domicile comme en déplacement. Ce pack permet de profiter de la puissance sonore d’une enceinte résidentielle tout en conservant la mobilité d’un casque sans fil. Le tout à un tarif largement revu à la baisse pour une durée limitée.

Une configuration simple et efficace

Les deux appareils se connectent en Bluetooth, sans nécessiter d’installation complexe. La Stanmore III est compatible avec les profils aptX Adaptive, tandis que le Major V assure une connexion stable avec tous types d’appareils. Ce couple offre une polyvalence audio, adaptée aux plateformes de streaming, aux consoles et aux téléviseurs.

Une gamme qui s’adapte aux usages modernes

La marque continue d’adapter son catalogue aux nouvelles habitudes de consommation audio. MARSHALL mise sur des produits faciles à intégrer dans le quotidien, sans sacrifier la qualité sonore. L’offre en promotion combine parfaitement esthétique vintage et fonctionnalités modernes, renforçant la place de MARSHALL sur le marché de l’audio personnel et résidentiel.

Récapitulatif technique